В Новосибирске депутат Пирогова надела кокошник на сессию горсовета

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Красный кокошник депутату Хельге Пироговой подарили друзья, а подписчики в Twitter поддержали идею, чтобы женщина пришла в нём на сессию горсовета в Новосибирске.

В среду, 27 октября, депутат Хельга Пирогова пришла в кокошнике на сессию горсовета в Новосибирске. Она планирует «стряхнуть бронзу со статуса депутата».

17 октября депутат выложила в социальной сети пост, в котором похвасталась подаренным головным убором. Женщина написала, что придёт в традиционном русском кокошнике на сессию депутатов, если твит наберёт 700 «лайков». В итоге пост набрал более 2 тысяч «лайков», и депутат исполнила обещанное.

«Не назвала бы это спором. Тот твит был способом рассказать, что у меня теперь есть кокошник и я хотела бы прийти в нём на сессию. Рада, что меня поддержало такое количество людей. Я ещё в предвыборных речах говорила, что хочу стряхнуть бронзу со статуса депутата, вот последовательно этим и занимаюсь», – отметила Хельга Пирогова.

Появление Хельги Пироговой в кокошнике на сессии в горсовете стало новостью дня. Сама парламентарий отметила, что для неё это был способ выразить любовь к русской культуре.

Напомним, ранее в Новосибирске женщины-депутаты пожаловались на оскорбления в горсовете от коллег мужского пола. Одна из депутатов Светлана Каверзина рассказала Сиб.фм, почему они приняли такое решение и отреагировали ли на него коллеги-мужчины.