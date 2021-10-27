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Десять студентов Новосибирского аграрного университета стали стипендиатами Россельхозбанка

Фото Десять студентов Новосибирского аграрного университета стали стипендиатами Россельхозбанка
Фото Десять студентов Новосибирского аграрного университета стали стипендиатами Россельхозбанка

Фото предоставлено Россельхозбанком

Повышенная стипендия помогает студентам сосредоточиться на учёбе и науке; её размер составляет 15 тысяч рублей в месяц.

21 октября в Новосибирском государственном аграрном университете прошло торжественное вручение студентам именных стипендий от Россельхозбанка. 15 тысяч рублей ежемесячно в течение года будут получать десять будущих специалистов аграрного сектора.

Стипендиальная программа Россельхозбанка призвана материально поддерживать талантливую молодёжь из аграрных вузов и способствовать формированию кадрового потенциала агропромышленного комплекса. Претендовать на получение именной стипендии могут студенты, которые успешно ведут научную деятельность, участвуют в олимпиадах и показывают высокие результаты в учёбе.

– У нас много совместных удачных проектов с НГАУ, и один из них – это стипендия талантливым ребятам. Хотелось бы им пожелать продолжать этот успешный путь. Добавлю: чтобы себя мотивировать, нужно ставить правильные цели. Надеюсь, наша стипендия поможет студентам добиваться этих целей, – отметил директор Новосибирского регионального филиала Россельхозбанка Станислав Тишуров.

На важность материальной поддержки будущих аграриев обратил внимание и ректор аграрного университета Евгений Рудой.

– Это большое дело для будущего сельского хозяйства Новосибирской области. Нам важно, чтобы во время обучения студенты сосредоточились именно на получении знаний, и повышенная стипендия этому очень способствует, – подчеркнул он.

По словам самих студентов, повышенная стипендия является серьёзным стимулом профессионального роста в выбранной отрасли.

– Учусь на инженера технического сервиса и своё будущее связываю с сельским хозяйством. Сейчас в магистратуре разрабатываю решения для зерноочистительных машин. Стипендия от Россельхозбанка позволяет мне спокойно заниматься наукой, – рассказал второкурсник из Куйбышевского района Константин Показанов.

 

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Автор:
Михаил Глотов
журналист

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Теги

сельское хозяйство
банки
НГАУ
стипендии
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