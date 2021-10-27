Десять студентов Новосибирского аграрного университета стали стипендиатами Россельхозбанка

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Повышенная стипендия помогает студентам сосредоточиться на учёбе и науке; её размер составляет 15 тысяч рублей в месяц.

21 октября в Новосибирском государственном аграрном университете прошло торжественное вручение студентам именных стипендий от Россельхозбанка. 15 тысяч рублей ежемесячно в течение года будут получать десять будущих специалистов аграрного сектора.

Стипендиальная программа Россельхозбанка призвана материально поддерживать талантливую молодёжь из аграрных вузов и способствовать формированию кадрового потенциала агропромышленного комплекса. Претендовать на получение именной стипендии могут студенты, которые успешно ведут научную деятельность, участвуют в олимпиадах и показывают высокие результаты в учёбе.

– У нас много совместных удачных проектов с НГАУ, и один из них – это стипендия талантливым ребятам. Хотелось бы им пожелать продолжать этот успешный путь. Добавлю: чтобы себя мотивировать, нужно ставить правильные цели. Надеюсь, наша стипендия поможет студентам добиваться этих целей, – отметил директор Новосибирского регионального филиала Россельхозбанка Станислав Тишуров.

На важность материальной поддержки будущих аграриев обратил внимание и ректор аграрного университета Евгений Рудой.

– Это большое дело для будущего сельского хозяйства Новосибирской области. Нам важно, чтобы во время обучения студенты сосредоточились именно на получении знаний, и повышенная стипендия этому очень способствует, – подчеркнул он.

По словам самих студентов, повышенная стипендия является серьёзным стимулом профессионального роста в выбранной отрасли.

– Учусь на инженера технического сервиса и своё будущее связываю с сельским хозяйством. Сейчас в магистратуре разрабатываю решения для зерноочистительных машин. Стипендия от Россельхозбанка позволяет мне спокойно заниматься наукой, – рассказал второкурсник из Куйбышевского района Константин Показанов.