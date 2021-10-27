Мэрия Новосибирска разрешила застройку острова Высокий девелоперу Саттарову

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В Новосибирске планируют застроить остров Высокий – здесь появятся гостиница и яхт-клуб.

В Первомайском районе Новосибирска девелопер застроит остров Высокий. Разрешение на строительство гостиницы и яхт-клуба выдала мэрия города.

Права на остров принадлежат ООО «Альфа», девелоперы Тимур Саттаров и Ольга Гребенюк планируют построить гостиницу и яхт-клуб. Судя по кадастровой карте, речь идёт об острове Высокий в Первомайском районе.

Общая площадь застройки составит 468,56 кв. м. Одновременно на объекте смогут находиться до 49 человек. Кадастровая стоимость самого острова – более 500 млн рублей. Ранее его передали в аренду компании бизнесмена Тимура Саттарова.

Известно, что в 2020 году о передаче острова в аренду частному лицу узнал мэр Анатолий Локоть. Тогда глава города сильно удивился такому решению.

Впервые остров передали в аренду в 2011 году для масштабного проекта компании «Техно-Спорт». Проект был рассчитан на несколько островов, его до сих пор можно найти на сайте архитектурной мастерской «Лантерна». Например, здесь планировали разместить аквапарк.

После права на остров передали компании «Альфа». Впоследствии мэрия города судилась с арендатором из-за просрочки по платежам. Тогда компания смогла доказать, что в одном из соглашений с мэрией подделали подпись представителя арендатора, однако в удовлетворении иска суд отказал.

Напомним, ранее трое жителей Новосибирска захватили остров на Обском водохранилище.