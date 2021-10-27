Девять дней на укол: где сделать прививку от коронавируса в Новосибирске в выходные

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Дни с 30 октября по 7 ноября 2021 года в России официально объявлены нерабочими. Для тех, кто ещё не привился от COVID-19 или не мог найти время на вторую инъекцию, это хорошая возможность вакцинироваться. Где можно будет сделать прививку в Новосибирске — в материале Сиб.фм.

С 30 октября по 7 ноября в России объявили нерабочие дни. Это было сделано для того, чтобы между гражданами сократилось количество контактов, а те, кто ещё не привился от коронавируса, смогли найти время это сделать. В результате на прививку отводится девять дней.

Пункты вакцинации по всей стране принимают желающих как в выходные, так и в будние дни. Новосибирск — не исключение. Чтобы узнать, где находится ближайший пункт и как он работает, можно зайти на сайт мэрии. Информация об этом есть в разделе «Актуальные темы».

После клика на «Пункты вакцинации от COVID-19» откроется таблица — актуальный перечень прививочных пунктов с адресами, часами работы и телефонами. По данным на 26.10.2021, в Новосибирске насчитывается 44 пункта. Информацию о них предоставляет оперативный штаб мэрии по профилактике коронавирусной инфекции.

Сиб.фм не публикует полный список пунктов вакцинации в материале, поскольку в любой момент он может быть скорректирован. Информацию лучше узнавать из таблицы на сайте городской администрации.

Напомним, что данные о пунктах вакцинации от коронавируса также можно найти на специальной интерактивной карте. Она же подскажет, где можно сдать ПЦР-тест на наличие инфекции и анализ на антитела.