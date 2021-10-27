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Два дня отгула после вакцинации: кому положен больничный после прививки от COVID-19 в ноябре

Фото Два дня отгула после вакцинации: кому положен больничный после прививки от COVID-19 в ноябре
Фото Два дня отгула после вакцинации: кому положен больничный после прививки от COVID-19 в ноябре

Фото kremlin,ru, Сиб.фм.

Теперь граждане России могут официально взять два выходных дня на восстановление после вакцинации против коронавируса. Вдобавок президент РФ Владимир Путин заявил, что заработная плата будет сохранена.

После иммунизации от COVID-19 работающие россияне смогут уйти на два выходных дня и при этом не потеряют заработную плату. Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение вице-премьера Татьяны Голиковой о нерабочих днях для привитых.

«После прививки у определённого количества людей может приподняться температура, у меня это было после второй прививки. В принципе, два дня посидеть дома — это только на пользу пойдёт. Надо просто посмотреть, как использовать этот механизм, если его можно пошире применять», — сказал глава государства на совещании с членами правительства 20 октября.

Фото Два дня отгула после вакцинации: кому положен больничный после прививки от COVID-19 в ноябре 2

Также Владимир Путин уточнил, что заработная плата за сотрудниками должна быть сохранена.

Однако пока неизвестно, кто должен оплачивать выходные: работодатель или Фонд социального страхования РФ. Остаются открытыми и некоторые другие вопросы, например, как документально будут оформляться нерабочие дни и какие именно дни будут предоставлены для отдыха.

Напомним, Сиб.фм рассказывал, как получить больничный из-за побочных эффектов после прививки, а также как его закрыть в онлайн формате. Госдума утвердила поправки о выплате 10 тыс рублей на школьников и 100 % оплате больничных.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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