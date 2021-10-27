Экс-депутат Вера Ганзя пожаловалась на невыносимые условия работы в Госдуме

Фото со страницы Веры Ганзи в Facebook

Депутат Госдумы VI и VII созывов от Новосибирской области Вера Ганзя заявила, что зал заседаний в здании парламента на Охотном ряду в Москве абсолютно не приспособлен к длительной работе.

Бывший депутат Госдумы от Новосибирской области Вера Ганзя раскритиковала условия в зале заседаний нижней палаты в здании на Охотном ряду в Москве.

«По долгу службы я побывала в зданиях парламента в разных странах. И мне всегда было стыдно за свою. Зал заседаний совершенно не приспособлен к длительной работе. Окон нет совсем. Вентиляция внутренняя. Через 2-3 часа в зале становится невозможно душно, особенно в верхней части, на галерке. Причём первые ряды в начале заседания просто сдувает холодным воздухом. Нужно утепляться», — рассказала она на своей странице в Facebook.

Говоря о зале заседаний, Ганзя также вспомнила, как однажды с потолка полилась вода.

Ещё целый ряд замечаний бывший депутат высказала по поводу допотопной техники, маленьких кабинетов и столовых, которые из-за «ковидного бешенства» в парламенте закрыли.

«... вокруг Думы множество работающих кафе. Но туда тоже не сходишь. Потому что никакого перерыва на обед нет.

Депутаты находят для себя «наименее» важные законы и во время их рассмотрения убегают в кабинеты перекусить», — посетовала экс-депутат.

Техника в парламенте, по словам Ганзи, тоже оставляет желать лучшего.

«Казённый» ноутбук старее поповой собаки, виснет постоянно. Я приносила в Думу свой», — отметила она.

Экс-депутат подытожила, что парламент — лицо страны и должно соответствовать её статусу.

Напомним, от участия в выборах в Госдуму VIII созыва, которые прошли в сентябре, Ганзя отказалась. При этом она подчеркнула, что уходит из парламента с поднятой головой и не испытывает чувства стыда за свою работу.