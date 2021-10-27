Еще 32 железнодорожных переезда в Новосибирской области оборудовали системой отслеживания нарушений ПДД водителями автотранспорта

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Для предупреждения нарушения правил дорожного движения в октябре 2021 года еще на 32 переездах Западно-Сибирской железной дороги в Новосибирской области по инициативе регионального министерства транспорта и дорожного хозяйства установили систему контроля безопасного проследования переездов пассажирским транспортом с использованием навигационной системы ГЛОНАСС.

Напомним, система была установлена в тестовом режиме на 11 переездах в начале 2020 года. За время ее работы выявлено уже свыше 250 фактов пересечения переездов водителями автотранспорта на запрещающий сигнал светофора. Информация обо всех случаях передана в соответствующие структуры.

Система способна работать в автоматическом режиме – фиксировать и передавать данные. Также технические возможности системы позволяют контролировать весь транспорт, оборудованный ГЛОНАСС, с оперативной фиксацией нарушений. Это автомобили, перевозящие опасные грузы, специализированная техника, пассажирский автопарк, школьные и рейсовые автобусы и другие. Одним из преимуществ нововведения является возможность оповещения водителя о закрытии переезда до остановки автомобиля, что позволит при необходимости изменить маршрут.

Всего до конца года системой отслеживания нарушений ПДД планируется оборудовать 36 железнодорожных переездов в Новосибирской области.

Справка: в границах Новосибирского региона ЗСЖД действуют 149 переездов, в том числе 116 переездов оборудованы автоматической переездной сигнализацией. На 98 переездах уложен резинокордовый настил, 39 переездов с наиболее интенсивным движением оборудованы автоматическими устройствами заграждения проезжей части.