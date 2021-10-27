Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

Еще 32 железнодорожных переезда в Новосибирской области оборудовали системой отслеживания нарушений ПДД водителями автотранспорта

Фото Еще 32 железнодорожных переезда в Новосибирской области оборудовали системой отслеживания нарушений ПДД водителями автотранспорта
Фото Еще 32 железнодорожных переезда в Новосибирской области оборудовали системой отслеживания нарушений ПДД водителями автотранспорта

Фото pixabay.com

Для предупреждения нарушения правил дорожного движения в октябре 2021 года еще на 32 переездах Западно-Сибирской железной дороги в Новосибирской области по инициативе регионального министерства транспорта и дорожного хозяйства установили систему контроля безопасного проследования переездов пассажирским транспортом с использованием навигационной системы ГЛОНАСС.

Напомним, система была установлена в тестовом режиме на 11 переездах в начале 2020 года. За время ее работы выявлено уже свыше 250 фактов пересечения переездов водителями автотранспорта на запрещающий сигнал светофора. Информация обо всех случаях передана в соответствующие структуры.

Система способна работать в автоматическом режиме – фиксировать и передавать данные. Также технические возможности системы позволяют контролировать весь транспорт, оборудованный ГЛОНАСС, с оперативной фиксацией нарушений. Это автомобили, перевозящие опасные грузы, специализированная техника, пассажирский автопарк, школьные и рейсовые автобусы и другие. Одним из преимуществ нововведения является возможность оповещения водителя о закрытии переезда до остановки автомобиля, что позволит при необходимости изменить маршрут.

Всего до конца года системой отслеживания нарушений ПДД планируется оборудовать 36 железнодорожных переездов в Новосибирской области.

Справка: в границах Новосибирского региона ЗСЖД действуют 149 переездов, в том числе 116 переездов оборудованы автоматической переездной сигнализацией. На 98 переездах уложен резинокордовый настил, 39 переездов с наиболее интенсивным движением оборудованы автоматическими устройствами заграждения проезжей части.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Александр Борисов
журналист

0

Теги

безопасность
технологии
РЖД
яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

22455
Появились подробности гибели мужчины и женщины у высотки на Челюскинцев в Новосибирске
15316
Появилось видео падения пары из окна элитного дома на Челюскинцев в Новосибирске
8762
Инфекционист Поздняков объяснил рост заболеваемости COVID-19 среди детей
8580
Новосибирец получил 13 лет колонии за убийство случайного прохожего
8484
Локдаун в Новосибирске: какие ограничения ждут жителей в ноябре 2021 года
7693
Путин ввёл новые коронавирусные ограничения
7233
Вкусовые сосочки и сосна в подарок – вспоминаем самые скандальные рекламы в Новосибирске