Губернатор Андрей Травников: Темпы строительства ледовой арены в Новосибирске значительно выросли

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Глава региона в режиме ВКС провёл совместное заседание региональных организационных комитетов по подготовке и проведению в 2023 году первенства мира по хоккею с шайбой на льду среди молодёжи в Новосибирске и Омске.

Участниками заседания стали губернатор Омской области Александр Бурков, первый заместитель министра спорта Российской Федерации Азат Кадыров, исполнительный директор Общероссийской общественной организации «Федерация хоккея России» Дмитрий Курбатов.

«Новосибирская область активно ведёт работу по всем направлениям, строительству, реконструкции спортивных инфраструктурных объектов, плотно взаимодействует с «Федерацией хоккея России». Главная стройка региона существенно преобразилась с нашей последней встречи в июне. Мы принципиально решили организационные, финансовые вопросы – темпы строительства значительно выросли», – подчеркнул губернатор Андрей Травников, открывая заседание.

Строители ледовой арены в Новосибирске проделали огромную работу: сегодня идёт закрытие теплового контура здания, смонтированы перекрытия кровли, ведётся монтаж металлоконструкций фасада и стеклопакетов. Внутри здания заливают полы и трибуны, прокладывают системы отопления, вентиляции и водоснабжения, монтируют технологическую плиту для ледового корта в тренировочном зале. Рядом с ареной возводится отдельный павильон для кассовой зоны и досмотра зрителей.

На днях завершено строительство тепловых коммуникаций к арене и станции метро «Спортивная». На самой станции забетонированы перроны, строители приступают к пуско-наладке эскалаторов. Заметно продвинулась подготовка объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, необходимых для полноценной работы арены – дорог, развязок, надземного пешеходного перехода, ливневого коллектора и очистных сооружений. Минстрой региона жёстко следит за выполнением графика работ.

До начала хоккейного сезона завершён очередной этап реконструкции Ледового дворца спорта «Сибирь» – действующей домашней арены новосибирского хоккейного клуба. Заменены зрительские трибуны и кресла северной и восточной сторон, отремонтированы раздевалки и холлы первого этажа, обновлены инженерные системы отопления, водоснабжения и канализации, электрические сети, смонтирована система вентиляции и осушения воздуха ледового поля. После реконструкции ЛДС «Сибирь» будет соответствовать всем международным требованиям.

В летние месяцы активно велись работы по благоустройству гостевых маршрутов и парка вокруг ледовой арены, подготовке каждого из 90 культурных, экскурсионных и туристических объектов, задействованных во время проведения чемпионата. Идёт работа по формированию волонтёрского корпуса чемпионата. За три недели, прошедшие с начала заявочной кампании, уже получено 700 анкет волонтёров.

По данным, представленным участникам заседания первым заместителем председателя правительства Новосибирской области Владимиром Знатковым, сегодня на 100 % выполнено свайное основание, возведён железобетонный каркас арены, смонтированы металлические конструкции кровли и фасада малой арены, смонтированы фермы перекрытия основной арены, монтаж металлоконструкций периферийной зоны. Кроме того, на 95 % выполнены огнезащитные металлоконструкции, на 80 % – монтаж профлиста основной арены, устройство монолитных лестниц – на 90 %.