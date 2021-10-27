Владимир Кехман назначен гендиректором МХАТ им. Горького

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Новым гендиректором МХАТ имени М. Горького назначен Владимир Кеxман — художественный руководитель Новосибирского театра оперы и балета, а также Михайловского театра в Санкт-Петербурге.

Новым генеральным директором Московского Художественного академического театра имени Максима Горького стал российский бизнесмен Владимир Кеxман. Об этом 27 октября сообщили в министерстве культуры.

При этом отмечается, что он продолжит исполнять обязанности художественного руководителя Михайловского театра. Как сообщили в пресс-службе Минкультуры России, аналогичную должность в Новосибирском государственном театре оперы и балета, которую Владимир Кеxман занимал до конца октября 2021 года, займёт Дмитрий Юровский — музыкальный руководитель и главный дирижёр НОВАТа.

«Благодаря накопленному опыту, Владимир Абрамович сможет поддержать коллектив МХАТ им. М. Горького в кризисной ситуации, а также поступательно решить задачи по приведению в порядок самого театра, нуждающегося в ремонте», —

так аргументировали свой выбор в министерстве культуры.

В ведомстве подчеркнули, что теперь приоритетами работы Кеxмана станет «стабильное развитие учреждения, поддержание трудовых взаимоотношений в коллективе и созидательной творческой атмосферы в МХАТ имени М. Горького в целом».

Как ранее писал Сиб.фм, после 10 декабря перед НОВАТом снова появится каток в форме ракеты. При этом в департаменте культуры подчеркнули, что расположение катка должно учитывать необходимость удобного доступа зрителей к центральному входу здания театра.

Напомним, в октябре новым руководителем балетной труппы назначили известного российского танцовщика Леонида Сарафанова. До 2010-го он был артистом балета и премьером Мариинского театра, а в 2011 стал премьером балетной труппы Михайловского театра.