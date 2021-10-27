Как избежать обострения хронических заболеваний в осенне-зимний период

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Каждый человек, имеющий хроническое заболевание, знает, что с приходом осени наступает ухудшение здоровья. Осень провоцирует рецидивы. Избежать плохого самочувствия возможно.
Для этого стоит проходить обследование в Омега-Киев и соблюдать правила здорового образа жизни.
Хронические и сезонные заболевания обостряются в осенние дни
Холодная погода, слякоть, сырость, дожди вызывают:
Ухудшение самочувствия во многом связано с падением иммунитета.
Крепкий иммунитет защищает от многих проблем
У человека с крепким иммунитетом правильно и четко работает организм. Защитные силы препятствуют проникновению вирусов, бактерий и грибов внутрь тела.
Он бывает:
Для сохранения здоровья, а иногда даже жизни, стоит придерживаться простых правил:
Своевременное обследование, наблюдение в лечебном учреждении и ЗОЖ помогут пережить неблагоприятный период
Здоровый образ жизни поможет укрепить иммунитет, уберечься от обострения старых и предотвратить появление новых проблем с самочувствием.
Помочь организму пережить стресс из-за перехода от летнего зноя к осенним холодам несложно. Стоит:
Проявление заботы о своем здоровье является необходимостью нашего времени. Наблюдение у врачей, обследования и правильное питание с отказом от вредных привычек продлят годы жизни.
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