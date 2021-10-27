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Как избежать обострения хронических заболеваний в осенне-зимний период

Фото Как избежать обострения хронических заболеваний в осенне-зимний период
Фото Как избежать обострения хронических заболеваний в осенне-зимний период

Фото pixabay.com

Каждый человек, имеющий хроническое заболевание, знает, что с приходом осени наступает ухудшение здоровья. Осень провоцирует рецидивы. Избежать плохого самочувствия возможно.

Для этого стоит проходить обследование в Омега-Киев и соблюдать правила здорового образа жизни.

Хронические и сезонные заболевания обостряются в осенние дни

Холодная погода, слякоть, сырость, дожди вызывают:

  • Насморк;
  • аллергический ринит и другие проявления сезонной аллергии;
  • боли в суставах;
  • обострение хронических заболеваний.

Ухудшение самочувствия во многом связано с падением иммунитета.

Крепкий иммунитет защищает от многих проблем

У человека с крепким иммунитетом правильно и четко работает организм. Защитные силы препятствуют проникновению вирусов, бактерий и грибов внутрь тела.

Он бывает:

  • врожденным;
  • приобретенным.

Для сохранения здоровья, а иногда даже жизни, стоит придерживаться простых правил:

  • необходимо обращать внимание на сбои в организме;
  • выяснить причину, почему болит орган, для этого пройти обследование в клинике;
  • прислушаться к рекомендациям врача и пройти курс лечения;
  • после лечения вести здоровый образ жизни. Необходимо помогать своему организму противостоять большому количеству вирусов и бактерий.

Своевременное обследование, наблюдение в лечебном учреждении и ЗОЖ помогут пережить неблагоприятный период

Здоровый образ жизни поможет укрепить иммунитет, уберечься от обострения старых и предотвратить появление новых проблем с самочувствием.

Помочь организму пережить стресс из-за перехода от летнего зноя к осенним холодам несложно. Стоит:

  • уменьшить количество выкуренных сигарет, а лучше и вовсе отказаться от этой привычки;
  • отказаться от алкоголя, пиво, слабоалкогольные и крепкие спиртные напитки во время обострения строго противопоказаны. Они усугубят развитие заболеваний. Сочетание с лекарственными и определенными травяными сборами губительно;
  • исключить избыточное количество жирной, жареной, сладкой пищи;
  • готовить травяные чаи, салаты из овощей и фруктов, морсы, свежеприготовленные смузи и соки, они наполнят организм необходимыми витаминами, микроэлементами, очистят кровь и дадут силы быстрее восстановиться.

Проявление заботы о своем здоровье является необходимостью нашего времени. Наблюдение у врачей, обследования и правильное питание с отказом от вредных привычек продлят годы жизни.

Фото Как избежать обострения хронических заболеваний в осенне-зимний период 2

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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