Как избежать обострения хронических заболеваний в осенне-зимний период

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Каждый человек, имеющий хроническое заболевание, знает, что с приходом осени наступает ухудшение здоровья. Осень провоцирует рецидивы. Избежать плохого самочувствия возможно.

Для этого стоит проходить обследование в Омега-Киев и соблюдать правила здорового образа жизни.

Хронические и сезонные заболевания обостряются в осенние дни

Холодная погода, слякоть, сырость, дожди вызывают:

Насморк;

аллергический ринит и другие проявления сезонной аллергии;

боли в суставах;

обострение хронических заболеваний.

Ухудшение самочувствия во многом связано с падением иммунитета.

Крепкий иммунитет защищает от многих проблем

У человека с крепким иммунитетом правильно и четко работает организм. Защитные силы препятствуют проникновению вирусов, бактерий и грибов внутрь тела.

Он бывает:

врожденным;

приобретенным.

Для сохранения здоровья, а иногда даже жизни, стоит придерживаться простых правил:

необходимо обращать внимание на сбои в организме;

выяснить причину, почему болит орган, для этого пройти обследование в клинике;

прислушаться к рекомендациям врача и пройти курс лечения;

после лечения вести здоровый образ жизни. Необходимо помогать своему организму противостоять большому количеству вирусов и бактерий.

Своевременное обследование, наблюдение в лечебном учреждении и ЗОЖ помогут пережить неблагоприятный период

Здоровый образ жизни поможет укрепить иммунитет, уберечься от обострения старых и предотвратить появление новых проблем с самочувствием.

Помочь организму пережить стресс из-за перехода от летнего зноя к осенним холодам несложно. Стоит:

уменьшить количество выкуренных сигарет, а лучше и вовсе отказаться от этой привычки;

отказаться от алкоголя, пиво, слабоалкогольные и крепкие спиртные напитки во время обострения строго противопоказаны. Они усугубят развитие заболеваний. Сочетание с лекарственными и определенными травяными сборами губительно;

исключить избыточное количество жирной, жареной, сладкой пищи;

готовить травяные чаи, салаты из овощей и фруктов, морсы, свежеприготовленные смузи и соки, они наполнят организм необходимыми витаминами, микроэлементами, очистят кровь и дадут силы быстрее восстановиться.

Проявление заботы о своем здоровье является необходимостью нашего времени. Наблюдение у врачей, обследования и правильное питание с отказом от вредных привычек продлят годы жизни.