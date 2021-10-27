Концерт рок-группы «Алиса» в Новосибирске отменён из-за коронавируса

Фото из аккаунта группы «Алиса» в соцсети «ВКонтакте»

В Новосибирске отменён концерт группы «Алиса», который должен был состояться в «Подземке» 28 октября. Решение принято из-за угрозы распространения коронавируса.

В Новосибирске из-за коронавируса отменён концерт популярной рок-группы «Алиса», запланированный на 28 октября. Об этом директор группы Кирилл Титов рассказал в Instagram.

«В клуб позвонили некие административные чины и сказали, что концерт не дадут провести в том виде, в котором мы его провести планировали», — сообщил Титов.

Из-за ковидных ограничений также отменён концерт «Алисы» в Екатеринбурге.

Лидер группы Константин Кинчев заявил, что рокеры принципиально не будут проводить концерты по QR-кодам и ПЦР-тестам. Поскольку такие требования противоречат убеждениям музыкантов.

На официальном сайте новосибирского лофт-парка «Подземка» уже появилось сообщение об отмене концерта. Жители могут сдать билеты в кассе.

Ранее «Подземка» отменила концерт рэпера Face, который должен был состояться в конце ноября. Исполнитель призывал поклонников добиваться разрешения выступления, однако этого не вышло.

Также из-за ковидных ограничений концерт Noize MC перенесли из «Экспоцентра» в Новосибирске.

Напомним, с 30 октября в Новосибирской области вводятся дополнительные ограничения из-за коронавируса. На мероприятия с численностью посетителей более 100 человек вход разрешён только по QR-кодам.