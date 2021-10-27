В Новосибирске запустят новый маршрут от метро «Заельцовская» до посёлка Ломовская Дача

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В Новосибирской области запускают маршрут до посёлка Ломовская Дача, жители которого были вынуждены ходить в соседний посёлок, чтобы добраться до города.

В Новосибирской области с 28 октября запускается автобусный маршрут № 205 «Станция метро "Заельцовская" – посёлок Ломовская Дача». Решение принято благодаря многочисленным просьбам жителей, сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.

Ближайшая автобусная остановка находится от посёлка Ломовская Дача в 3,6 километра – в другом посёлке Красный Яр. Как рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский, граждане написали множество обращений из-за неудобного маршрута.

«Запуск данного автобусного маршрута демонстрирует хорошее межведомственное взаимодействие. Для того чтобы автобус курсировал по маршруту, была приведена в нормативное состояние местная дорога Кубовинского сельсовета, затем разработан маршрут и расписание с учётом пожеланий жителей», – отметил Костылевский.

Известно, что автобус будет следовать по прямому маршруту метро «Заельцовская» – посёлок Ломовская Дача. Курсировать транспорт будет круглый год.

Напомним, ранее в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона предложили 4 новых маршрута электрички в Новосибирске.