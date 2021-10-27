"Напьются и бегут сюда в поисках девушек": что происходит возле общежития НГПУ в Новосибирске после скандальной драки

Фото Алёны Истоминой / Сиб.фм

В середине октября возле общежития НГПУ в Октябрьском районе Новосибирска студенты подрались с мужчинами из-за девушек. Что предшествовало конфликту и почему участники потасовки винят в произошедшем пивные магазины.

Вечером 20 октября в социальных сетях появилась информация о драке возле общежития № 1 на улице Вилюйской в Октябрьском районе Новосибирска. Якобы несколько мужчин пришли к общежитиям НГПУ, чтобы «снять там девушек», а затем избили заступившихся за них студентов. Журналист Сиб.фм узнала, правда ли мужчины приезжают к женским общежитиям за "лёгкой добычей" и почему студенты вынуждены страдать от соседства пивных магазинов поблизости.

Будний день. Студенты говорливыми компаниями выходят из вуза — кто-то бежит в сторону остановки, а кто домой в общежитие. Тему про драку студенты обсуждают без особого ажиотажа. Объясняют — вся ситуация раздута СМИ, и внимания в принципе не стоит.

"Тут больше вопросов к девушке, которая выложила это видео, внимания захотелось? — рассуждает студентка. — Или чего? Ребята вообще не стали писать заявления, да и дракой это назвать сложно — пять минут помахались и разошлись".

Никто не понимает, как обычная бытовая драка обросла таким количеством легенд — пьяные мужчины с района превратились в выходцев из Кавказа, которые въехали на территорию студгородка на машине.

"У нас же тут везде шлагбаумы, их установили, потому что уже были прецеденты, — скромно рассуждает второкурсница. — Ну и после них, вот буквально полгода назад был случай, что пьяный мужчина забегал в общежитие, хотел со студентками знакомиться. Но его быстро вахтёрша выгнала".

На территории студгородка очень чисто и спокойно. Нет ни одного человека с сигаретой — их гоняют вахтёры общежитий. Курилку от территории студгородка отделяет забор. Представители вуза говорят, что это место уже никак не относится к НГПУ — и это видно невооружённым взглядом. Куча листвы, окурков, мусора и несколько пивных бутылок.

Именно там и начался конфликт. В тот день, 15 октября, компания нетрезвых мужчин подъехала к шлагбауму, остановилась и подошла к парню, спокойно стоявшему за территорией вуза, в курилке.

«Они начали требовать, чтобы тот их познакомил с девочками, что они хотят развлекаться, слово за слово, началась драка, парень побежал домой, те его догнали, сама драка – да вообще ни о чём, помахались и разбежались, заявление даже, говорят, никто писать не стал, и полицию бы не вызвали, если бы те мужики не забегали бы в общагу», – рассказала журналисту Сиб.фм студентка НГПУ.

К самому началу драки к общежитию подъехало такси, из которого вышла девушка, знакомая с участниками инцидента. Именно она и записала видео.

«Они действительно забегали в общежитие, но не прошли дальше коридора – их задержала охранник, – заявил корреспонденту Сиб.фм начальник службы безопасности НГПУ. – Она же и нажала на кнопку быстрого реагирования, после чего приехали сотрудники Росгвардии, дальше с этими ребятами уже разбирались они, на этом наши полномочия всё».

"Бывает, правда, но очень редко, что мужчины подъезжают, предлагают знакомиться, — рассказала журналисту Сиб.фм одна из студенток. — Но как-то обычно просто откажешься, спокойно, и просто идёшь дальше по своим делам. А драк у нас тут почти не бывает, особенно между студентами. Вот прям редкость".

Студенты вуза комментируют происходящее более резко, объясняя, что общежития НГПУ давно имеют славу "бабьего царства".

"Вот мужички местные напьются и бегут к общежитию в поисках девушек, — объясняет журналисту студент. — И им не важно, что доступные дамы тут если и были когда-то, то точно не сейчас. Молва дело такое".



Иногда за студенток действительно приходится заступаться местным парням — но чаще всё заканчивается разговором.

"Недавно на глазах моего друга пьяный мужик студентку за волосы пытался в машину затащить, — рассказывает журналисту учащийся НГПУ. — Друг побежал оттаскивать девушку, мужик начал быковать. Но тогда всё как-то мирно удалось решить".

Драки возле общежития не часто, но бывают. Студенты уверяют, что только с помощью ответной агрессии иногда удаётся отбить студенток пьяных охотников до женского внимания.

"Хотя чаще они просто подъезжают к курилке и стоят, ждут, — продолжает студент. — Если девушка не согласна, то не настаивают. А тех, кто по своей воле садится, — ну это уже их выбор. Хотя чаще приезжают именно к знакомым. Пьют пиво, курят кальян. У людей такой стереотип — если общежитие, значит, весело. А то, что нам всем учиться надо и утром в порядке быть — да их это не волнует".

Студенты НГПУ винят в обилии охотников за девушками не только славу "женской общаги", но и засилье пивных магазинов неподалёку.

"Вот они там нажрутся, попередерутся между собой, потом приключений хочется, они и бегут сюда в поисках девушек, — рассуждают студенты. — И им всё равно, что у нас тут люди действительно учатся, работают, а не ерундой страдают".

Возле шлагбаума курит блондинка лет 50, объясняет — в ту ночь дежурила именно она, но драки не помнит. "Значит совсем мелочь была, помахались и разбежались". Зато в арсенале женщины много других историй.

"Раз пришёл мужчина, просит: "Можно я объявление на стену тут повешу", ну, мало ли, что там у него, спрашиваю, что за объявление. "Ищу девушку, чтоб она мне готовила, стирала, убирала и ублажала". Ничего не перепутал, это вообще-то общежитие. Не перепутал. Ну я ему посоветовала повесить объявление на дереве, за территорией общежитий. И номер свой указать — чтоб когда я вызвала полицию, сотрудники знали, кому надо звонить".

В том, что мужчины к общежитию приезжает в поисках девушек, женщина винит самих студенток — "значит дают повод".

"Тут в общежития пускают круглосуточно. И постоянно вижу, как девушки сами выползают на четвереньках из ресторана и ползут до общежития. Каждый день это наблюдаю. Сами виноваты — думают, что их мужик просто так поить-кормить будет и ничего в ответ не потребует?".

В пивном магазине напротив главного корпуса НГПУ тучная продавщица усиленно оттирает прилавок. На вопрос журналиста женщина устало вздыхает и закатывает глаза. Просит — главное, не снимайте, а то от хозяина влетит. И так "по району у нас дурная слава ходит".

"Да вы подождите, сейчас, начнётся вечер, тут налетит толпа, глаза зальют, а потом их на приключения потянет. А где самые красивые девочки? Конечно, молоденькие студентки. Он накидался и ему кажется, что он принц на выданье, и все девки его. А то что они на эту пьяную скотину без омерзенья не взглянут — да кто же в этом признается?".

Продавщица уже начинает пространно рассуждать о том, что решить эту проблему нереально. Закроешь магазин — "всё равно русский мужик найдёт где наклюкаться".

"Наверное, просто мужикам надо бабу по себе искать. Когда дома жена ждёт, не пойдёшь же по общагам бегать? Ну это если нормальный мужик. А закрывать нас не надо — это бесполезно".