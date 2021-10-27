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общество

В Новосибирск поступила 1000 кислородных концентраторов для больных COVID-19

Фото В Новосибирск поступила 1000 кислородных концентраторов для больных COVID-19
Фото В Новосибирск поступила 1000 кислородных концентраторов для больных COVID-19

Фото Сиб.фм

Тысяча кислородных концентраторов поступила в Новосибирскую область в разгар четвёртой волны пандемии коронавируса.

Новосибирская область сформировала запас кислородных концентраторов на случай ухудшения эпидемиологической ситуации в регионе. По заказу министерства здравоохранения в регион поступила тысяча аппаратов, снабжающих лёгкие больного концентрированной кислородной смесью.

В правительстве подчеркнули, что в 2020 году министерство закупило 827 концентраторов, летом текущего года – 300 аппаратов.

В настоящее время вопрос обеспечения ковидариев кислородом чиновники держат на контроле. В госпиталях сегодня развёрнута 1001 дополнительная точка подключения пациентов к обогащённой воздушной смеси. Всего в регионе 2052 койки оборудованы системой подачи кислорода больному. До конца года их количество должно быть увеличено ещё на 222 единицы.

Напомним, по данным оперативного штаба, за последние сутки в Новосибирской области зарегистрировали 319 случаев заражения коронавирусом. Также в минувшие 24 часа скончались 11 пациентов, среди которых четверо мужчин в возрасте от 63 до 80 лет и семь женщин (им было от 58 до 75 лет). В отделениях реанимации сегодня находятся 297 больных, из которых 56 подключены к аппаратам ИВЛ.

 

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Автор:
Павел Тиунов

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