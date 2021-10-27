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Новосибирск вошел в топ-100 лучших в мире городов для студентов

Фото Новосибирск вошел в топ-100 лучших в мире городов для студентов
Фото Новосибирск вошел в топ-100 лучших в мире городов для студентов

Pixabay.com

Новосибирск стал одним из 100 лучших городов мира для студентов.

Новосибирск вошел в международный рейтинг лучших городов для студентов и стал одним из 4 российских городов с таким статусом.

Британская консалтинговая компания Studee составила список лучших в мире городов для студентов. В топ-100 вошли четыре российских города. Новосибирск занял 99 место. Москва оказалась на 84 месте, Санкт-Петербург – на 98, Томск – на 100.

В рейтинге учитывались стоимость жизни в городе, аренды жилья и количество университетов, которые входят в международные рейтинги лучших вузов мира. Эксперты оценивали качество и доступность продуктов, уровень жизни, личной безопасности и свободы слова. Еще одним критерием стала скорость интернета в городе. Кроме того, аналитики посчитали, сколько молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет проживают в городе.

В Новосибирске средняя стоимость съема однокомнатной квартиры составила около 18 с половиной тысяч рублей, стоимость проживания в городе эксперты оценили примерно в 27 тысяч рублей.

Лучшими городами мира для студентов признаны Токио, Мельбурн, Сеул, Квебек и Аделаида, сообщает сайт мэра Москвы.

 

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Автор:
Юния Ларсон
журналист

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