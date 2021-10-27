Новосибирский депутат Аксёненко высказался о жалобе Ганзи на духоту в Госдуме

Фото из Instagram @as_aksenenko, со страницы Веры Ганзи в Facebook, коллаж Сиб.фм
Депутат из Новосибирска Александр Аксёненко, вошедший в состав Госдумы VIII созыва, поделился своим мнением об условиях работы в здании парламента на Охотном ряду в Москве. Ранее бывший сибирский депутат Вера Ганзя заявила, что трудиться там невыносимо.
Депутат Госдумы VI и VII созывов от Новосибирской области Вера Ганзя опубликовала на своей странице в Facebook резонансный пост. В нём она раскритиковала здание нижней палаты на Охотном ряду в Москве за непригодность к длительной работе.
По словам бывшего парламентария, в зале заседаний большие проблемы с вентиляцией: то холодно, то невыносимо душно. Из-за «ковидного бешенства» нет столовой, а казённая техника (телефоны и компьютеры) работает настолько плохо, что проще обзавестись своей.
Сиб.фм решил узнать, все ли депутаты придерживаются такого мнения, и обратился за комментарием к Александру Аксёненко. Он вошёл в состав Госдумы VIII созыва, победив на сентябрьских выборах от 137-го округа Новосибирской области и теперь работает в центре Москвы.
«Конечно, здание историческое и оно, возможно, не совсем отвечает каким-то современным стандартам, особенно в период пандемии. Это если конкретно, например, говорить о вентиляции воздуха. Но я не думаю, что это самая критичная история для работы», — признался парламентарий.
Для сравнения Аксёненко предложил обратить внимание на детский сад в Искитимском районе Новосибирской области, где происходит разрушение кровли и осыпается штукатурка.
«Я думаю, что если уж депутатам и говорить об условиях работы, не соответствующих нормам, то нужно говорить о регионах и о социальных учреждениях, которые находятся в ненадлежащем состоянии», — отметил он и сообщил, что намерен доложить о проблемах детсада в различные инстанции.
Также Аксёненко уточнил, что столовая в Госдуме не работает до сих пор, но недовольства по этому поводу не выразил. Говоря о казённой технике, заверил, что претензий не имеет.
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Ганзя в своей публикации в Facebook подчеркнула, что теперь может свободно высказываться о работе в Госдуме, поскольку больше депутатом не является. Напомним, участвовать в выборах в VIII созыв она отказалась.
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