Новосибирцы пожаловались на ночной шум от ремонта улицы Мичурина

Фото и видео Сиб.фм

Жители домов по улице Мичурина заявили, что у них «стены дрожали» в два часа ночи от дорожных работ, которые по графику должны были быть завершены ещё 25 октября.

В ночь на 27 октября дорожные рабочие оставили без сна жителей домов по улице Мичурина. Бригада по укладке асфальта развернула активную деятельность в два часа ночи.

Один из жителей прислал в редакцию Сиб.фм видео, на котором запечатлён рабочий процесс: по улице едет каток, работы сопровождаются сильным гулом.

«Стены трясутся на пятом этаже, у меня бутылки трещат и холодильник», – прокомментировал ситуацию автор видео.

Примечательно, что на дорожные работы на улице Мичурина неделю назад обращал внимание мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Тогда он прокомментировал пылевое облако, которое образовалось из-за деятельности дорожников рядом со входом в Центральный парк. Мэр поручил «отработать» вопрос с подрядчиками, которым, по его словам, следует придерживаться «культуры производства».

В тот же день Анатолий Локоть отметил, что по контракту работы на улице Мичурина должны быть завершены к 25 октября.

Журналисты Сиб.фм направили запрос в мэрию Новосибирска с просьбой прокомментировать сложившуюся ситуацию.

Напомним, в середине октября жители Заельцовского района пожаловались на странный гул по ночам.