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общество

Новосибирцы пожаловались на ночной шум от ремонта улицы Мичурина

Фото Новосибирцы пожаловались на ночной шум от ремонта улицы Мичурина
Фото Новосибирцы пожаловались на ночной шум от ремонта улицы Мичурина

Фото и видео Сиб.фм

Жители домов по улице Мичурина заявили, что у них «стены дрожали» в два часа ночи от дорожных работ, которые по графику должны были быть завершены ещё 25 октября.

В ночь на 27 октября дорожные рабочие оставили без сна жителей домов по улице Мичурина. Бригада по укладке асфальта развернула активную деятельность в два часа ночи.

Один из жителей прислал в редакцию Сиб.фм видео, на котором запечатлён рабочий процесс: по улице едет каток, работы сопровождаются сильным гулом.

«Стены трясутся на пятом этаже, у меня бутылки трещат и холодильник», – прокомментировал ситуацию автор видео.

Примечательно, что на дорожные работы на улице Мичурина неделю назад обращал внимание мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Тогда он прокомментировал пылевое облако, которое образовалось из-за деятельности дорожников рядом со входом в Центральный парк. Мэр поручил «отработать» вопрос с подрядчиками, которым, по его словам, следует придерживаться «культуры производства».

В тот же день Анатолий Локоть отметил, что по контракту работы на улице Мичурина должны быть завершены к 25 октября.

Журналисты Сиб.фм направили запрос в мэрию Новосибирска с просьбой прокомментировать сложившуюся ситуацию.

Напомним, в середине октября жители Заельцовского района пожаловались на странный гул по ночам.

 

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Автор:
Павел Тиунов

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