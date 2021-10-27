Офисы Новикомбанка обслуживают клиентов и проводят операции в полном объёме

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Все офисы Новикомбанка во всех регионах присутствия 28 и 29 октября, а также с 1 по 3 ноября 2021 года будут работать и осуществлять операции для юридических и физических лиц в полном объёме.

Банк проводит все расходные операции клиентов, предлагает размещение временно свободных средств, готовит выписки по банковским счетам и предоставляет полный комплекс услуг, уделяя особое внимание дистанционному обслуживанию клиентов. При этом все рекомендации санитарных служб в связи с пандемией коронавирусной инфекции учтены и неукоснительно соблюдаются.

В частности, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 года «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением коронавирусной инфекции» установление режима нерабочих дней не распространяется на организации, предоставляющие финансовые услуги в части неотложных функций (в первую очередь по расчётам и платежам). Поэтому Новикомбанк продолжает обслуживать своих клиентов.

При этом в целях недопущения дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) большая часть сотрудников работает дистанционно, в офисах присутствует то количество персонала, которое необходимо для качественного оказания услуг.

Розничные клиенты могут обратиться в Новикомбанк по поводу всех видов операций в рублях и иностранной валюте, включая кредитование, доступ к сейфовым ячейкам, оформление и расторжение депозитов, погашение кредитов, осуществление платежей, внесение и выдачу средств, переводы и другие операции.

Также клиентам доступны все сервисы в рамках дистанционного банковского обслуживания, в том числе в качестве каналов связи могут использоваться доступные мессенджеры: WhatsApp, Viber, Skype. Обмен бумажными носителями осуществляется строго через экспедицию банка.

«В это сложное для всех время клиенты должны быть уверены в стабильности работы своей кредитной организации. Новикомбанк в бесперебойном режиме обеспечивает все виды операций для корпоративных и розничных клиентов, подтверждая тем самым, что даже в такой неспокойной обстановке опорный банк Госкорпорации Ростех остаётся надёжным партнёром», – отметила председатель правления Новикомбанка, куратор Воронежского регионального отделения СоюзМаш России Елена Георгиева.