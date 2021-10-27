Работы по благоустройству парка рядом с новой ледовой ареной идут с опережением графика

Фото nso.ru

На прилегающей территории к Многофункциональной ледовой арене в Кировском районе Новосибирска ведутся работы по благоустройству в рамках подготовки города к проведению Молодежного чемпионата мира по хоккею в 2023 году.

Министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Денис Архипов проконтролировал ход работ по благоустройству парка рядом с новой ледовой ареной 27 октября. Общая площадь благоустройства составляет 15,5 га, площадь озеленения – 12 га, площадь проездов, площадок тротуаров – 3,5 га.

«Сегодня здесь хорошо видно, что Новосибирск получит совершенно новое очень обширное общественное пространство, которое будет объединять территорию ледовой арены, реку Обь и дотянется до Бугринской рощи. Работы сейчас идут с опережением графика, самый тяжелый этап выполнен: практически завершена вертикальная планировка территории, устройство покрытий пешеходно-тропиночной сети, прокладка водоотводных труб. Завершение объекта планируется летом 2022 года», – отметил министр.

На объект «Благоустройство территории, прилегающей к «Многофункциональной ледовой арене» в Кировском районе г. Новосибирска» в 2020 году заключен контракт на сумму 442 млн рублей. Порядная организация – ООО «Премиумстрой». В настоящее время на объекте выполнены работы по расчистке территории, сносу пней и кустарников, завершаются работы по вертикальной планировке территории благоустройства, устройству покрытий пешеходно-тропиночной сети, прокладке водоотводных труб, прокладке кабеля электроснабжения, ведется установка видеонаблюдения и оповещения. Финансирование мероприятий составило 89,3 млн рублей.

Работы ведутся под контролем региональных властей.

Для справки: строительство многофункциональной ледовой арены осуществляется в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». На ней пройдут матчи Молодёжного чемпионата мира по хоккею 2023 года.

Шестиэтажный комплекс ледовой арены общей площадью 55 тыс. кв. м будет включать в себя основную арену на 10,5 тысяч зрителей и тренировочную арену с трибунами на 200 зрителей. Также здесь будет спортивный, тренажёрный залы, спортивные раздевалки для команд, офисы делегаций и необходимые вспомогательные помещения.