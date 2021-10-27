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общество

Школьные каникулы в ноябре 2021: когда начнутся и сколько продлятся из-за коронавируса

Фото Школьные каникулы в ноябре 2021: когда начнутся и сколько продлятся из-за коронавируса
Фото Школьные каникулы в ноябре 2021: когда начнутся и сколько продлятся из-за коронавируса

Фото: yandex.ru

В 2021 году российские школьники отправятся на осенние каникулы в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. Однако выходные могут начаться раньше установленной даты, если власти отдельных регионов примут решение ввести нерабочие дни раньше срока.

В Telegram-канале Министерства просвещения РФ сказано о дополнительных каникулах для школьников с 30 октября по 7 ноября.

«В Минпросвещения готовят документ, рекомендующий школам объявить дни с 30 октября по 7 ноября каникулами и добавить их к каникулярным дням, которые идут по графику», – пишут в Telegram-канале.

Вдобавок в министерстве уточняют, что дополнительные каникулы в основном будут совпадать с каникулами учеников, которые учатся по четвертной системе. Однако, например, в Московской области, в школах учатся по другой модульной системе – через каждые пять недель школьникам полагается одна неделя отдыха.

Поэтому у школьников, которые обучаются по такой системе, будут каникулы сначала с 30 октября по 7 ноября, а затем планируется с 15 по 21 ноября.

При этом в некоторых регионах могут ввести нерабочие дни раньше 30 октября. В связи с этим Минпросвещения рекомендует начать каникулы для школьников именно с этой даты. «Школам при этом нужно будет предусмотреть корректировку образовательных программ», – отметили в министерстве.

Кроме того онлайн-обучение на этот период не предусмотрено.

Ранее, Сиб.фм писал о том, сколько продлятся нерабочие дни из-за коронавируса.

Напомним, что с 8 ноября 2021 года систему QR-кодов введут в Новосибирской области. А также перечень профессий, для которых прививка стала обязательной.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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каникулы
Новосибирская область
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