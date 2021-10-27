В Новосибирске заглохшая фура парализовала движение на Большевистской

Фото из паблика «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте»

Гигантская фура утром 27 октября заглохла при развороте на Большевистской улице в Новосибирске и полностью перекрыла движение в центр города.

В Новосибирске движение транспорта по Большевистской улице в сторону центра утром 27 октября оказалось полностью перекрыто. Возле дома № 177/1 гигантская фура сломалась при развороте и встала поперёк проезжей части. Образовалась плотная пробка, которая начиналась у развязки Бугринского моста, сообщается в паблике «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

В настоящее время движение восстановлено, но по-прежнему затруднено. 2ГИС окрашивает Большевистскую в алый цвет.

Напомним, эта улица является одной из наиболее загруженных в Новосибирске, а также была признана самой аварийной.