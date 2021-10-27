Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

проиcшествия

В Новосибирске заглохшая фура парализовала движение на Большевистской

Фото В Новосибирске заглохшая фура парализовала движение на Большевистской
Фото В Новосибирске заглохшая фура парализовала движение на Большевистской

Фото из паблика «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте»

Гигантская фура утром 27 октября заглохла при развороте на Большевистской улице в Новосибирске и полностью перекрыла движение в центр города.

В Новосибирске движение транспорта по Большевистской улице в сторону центра утром 27 октября оказалось полностью перекрыто. Возле дома № 177/1 гигантская фура сломалась при развороте и встала поперёк проезжей части. Образовалась плотная пробка, которая начиналась у развязки Бугринского моста, сообщается в паблике «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

В настоящее время движение восстановлено, но по-прежнему затруднено. 2ГИС окрашивает Большевистскую в алый цвет.

Напомним, эта улица является одной из наиболее загруженных в Новосибирске, а также была признана самой аварийной.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Полина Кузнецова
автор текстов, спецагент

0

Теги

Новосибирск
яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

22455
Появились подробности гибели мужчины и женщины у высотки на Челюскинцев в Новосибирске
15316
Появилось видео падения пары из окна элитного дома на Челюскинцев в Новосибирске
8762
Инфекционист Поздняков объяснил рост заболеваемости COVID-19 среди детей
8580
Новосибирец получил 13 лет колонии за убийство случайного прохожего
8484
Локдаун в Новосибирске: какие ограничения ждут жителей в ноябре 2021 года
7693
Путин ввёл новые коронавирусные ограничения
7233
Вкусовые сосочки и сосна в подарок – вспоминаем самые скандальные рекламы в Новосибирске