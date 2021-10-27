В горсовете Новосибирска распалась фракция ЛДПР

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Из фракции ЛДПР в горсовете Новосибирска вышли два депутата, и объединение перестало существовать.

Объединение покинули парламентарии Ирина Беспечная и Ростислав Антонов. Об этом на сессии горсовета заявил спикер собрания Дмитрий Асанцев.

Известно, что Ирина Беспечная вступила во фракцию «Единая Россия», которая отныне насчитывает 28 депутатов. О примыкании независимого депутата Ростислава Антонова к какой-либо фракции пока ничего не известно.

Напомним, Ростислав Антонов примкнул к фракции ЛДПР около месяца назад. В беседе с журналистами Сиб.фм он пояснил, что решение о «совместной работе готовилось не один день». Он обещал, что «активность фракции в публичной плоскости» вырастет, а также вырастет «количество предлагаемых депутатами инициатив».

Причины, по которым депутаты приняли решение выйти из фракции ЛДПР, озвучены не были.