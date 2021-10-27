В ИК № 13 под Новосибирском для осуждённых прошли турниры по армрестлингу и настольному теннису

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Осуждённые исправительной колонии № 13 в Новосибирской области посоревновались в турнирах по армрестлингу и настольному теннису, сообщает пресс-служба ГУФСИН по региону.

Отдел по воспитательной работе исправительной колонии (ИК) № 13 в селе Раисино Новосибирской области организовал для осуждённых турниры по армрестлингу и настольному теннису.

«Осуждённые с удовольствием приняли участие в спортивных состязаниях, проявив мастерство владения ракеткой и соревновательный азарт. Несмотря на упорную борьбу, финальный поединок помог выявить победителя», — передали в пресс-службе ГУФСИН по региону.

Такая работа с осуждёнными является частью исправительного процесса, подчеркнули в управлении. Подобные спортивные соревнования проводятся регулярно.

Победители турниров будут поощрены правами начальника учреждения в установленном законом порядке.

Напомним, ранее Сиб.фм рассказывал, как осуждённые в Новосибирской области в рамках воспитательной работы записали аудиокниги для детей.