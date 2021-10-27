В Красноярске строительство аквапарка затягивается из-за подорожания стройматериалов

Фото из Instagram-аккаунта @eremin__krsk

Сроки сдачи аквапарка в Красноярске сдвигаются из-за подорожания стоимости стройматериалов и аттракционов, сообщил мэр Сергей Ерёмин.

Строительство аквапарка в Красноярске замедлилось, сообщил мэр Сергей Ерёмин в своем Instagram. Строительные материалы и аттракционы подорожали в два раза, проект пришлось корректировать для оптимизации затрат. Несмотря на это, наполнение парка будет сохранено, отметил он.

В настоящее время на участке ведутся работы по прокладке электросетей, пишет «Проспект Мира». Сдать аквапарк в эксплуатацию теперь рассчитывают в 2026 году, а не в 2024-м, как планировалось ранее.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Сергей Еремин (@eremin__krsk)

Напомним, возводит первый в Красноярске аквапарк компания «Термит». Соответствующее разрешение она получила в 2019 году. Строится новое пространство для отдыха и развлечений рядом со спорткомплексом «Арена.Север».