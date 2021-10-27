В Новосибирске 27 октября похолодает до -3 градусов

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В ближайшие дни Сибирь будет во власти холодного фронта. В Новосибирске похолодает до -3 градусов, пойдет мокрый снег, а порывы ветра достигнут 19 м/с.

В Новосибирской области ожидается резкое похолодание. 27 октября температура воздуха в городе понизится до -3 градусов, а в отдельных районах региона – до -9 градусов. Об этом рассказали в Западно-Сибирском УГМС.

Синоптики предупредили, что на Сибирь надвигаются морозы. 27 октября в Новосибирске похолодает до -3 градусов. Максимальная температура воздуха днем не превысит +3 градуса. В отдельных районах города пройдут дожди, переходящие в мокрый снег. Порывы ветра достигнут 19 метров в секунду.

В других районах области в среду столбики термометров могут упасть до -9 градусов, сообщили в Западно-Сибирском гидрометцентре. Ветер будет шквалистый, с порывами до 23 метров в секунду.

Ранее синоптики сообщили, когда в Новосибирске ляжет снег. Сиб.фм приводил прогноз метеорологов на зиму 2021-22 гг.