В Новосибирске метрополитен будет работать по режиму выходных с 30 октября

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Новосибирский метрополитен изменит график работы в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. Поезда будут ходить по режиму выходного дня.

В Новосибирске с 30 октября изменится график работы метрополитена. Поезда будут ходить по режиму выходного дня. Об этом 27 октября сообщили в пресс-службе подземки.

«С 30 октября по 8 ноября 2021 года Новосибирский метрополитен будет работать по графику выходного дня. На случай увеличения пассажиропотока предусмотрены дополнительные поезда», – говорится в сообщении.

Режим нерабочих дней в Новосибирской области продлится с 30 октября по 7 ноября. В случае ухудшения эпидемиологической обстановки выходные могут быть продлены.

Напомним, с 30 октября в регионе введены новые ограничения из-за коронавируса.