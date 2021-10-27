В Новосибирске новые ограничения из-за COVID-19 будут действовать до 2022 года

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В Новосибирской области дополнительные ограничения из-за коронавируса будут действовать до конца 2021 года.

В Новосибирской области новые ограничения из-за COVID-19 вводятся с 30 октября. Как рассказал губернатор региона Андрей Травников, они будут действовать до конца 2021 года. Об этом глава области сообщил в эфире программы «Вести Новосибирск» 27 октября.

Напомним, накануне Травников подписал постановление о введении в Новосибирской области дополнительных ограничений с 30 октября. С этого периода в регионе полностью закроют аквапарк и крытые павильоны зоопарка. Изменится график работы общепита – он будет закрыт с 23:00 до 6:00. Также вводятся QR-коды для посещения ряда мест и мероприятий.

«Срок действия этих ограничений до конца года, пока ограничиваемся таким пакетом. Но в случае ухудшения ситуации правительство и оперштаб будут принимать дополнительные ограничительные меры в виде ограничения работы отдельных предприятий и отраслей», – рассказал Травников.

В Новосибирской области пока не вводят продление нерабочих дней. Однако глава региона отметил, что такой вариант не исключён при ухудшении эпидемиологической ситуации. Могут продлить нерабочие дни или каникулы в школах.

«Мы помним, что пик второй волны коронавируса пришёлся на конец ноября – начало декабря, тогда уже было начало спада. В отношении пандемии коронавируса пока много вопросов, на которые нет ответов. Могу подтвердить, что медицина готова к разным сценариям. Два года нас научили, что коронавирус надолго – будет 5-я, 6-я, 7-я и ежегодная волны. Единственный способ без потерь пережить их – регулярное вакцинирование и ревакцинирование», – считает глава региона.

Кроме того, Травников отметил, что нерабочие дни – это не дополнительные праздники, а меры, принятые с целью разорвать цепочки заболевания. Губернатор считает, что в этот период следует ограничить количество контактов между людьми.

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