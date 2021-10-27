В Новосибирске белый Porsche сбил женщину с 5-летним ребенком на улице Серебренниковской

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Новосибирская полиция просит помочь в розыске водителя белого Porsche Cayenn, который сбил женщину с 5-летним ребенком на улице Серебренниковской.

Сегодня, 27 октября, около 17:00 часов у дома №20 на улице Серебренниковской водитель белого Porsche Cayenn сбил женщину и ребенка на пешеходном переходе. Сейчас его ищет полиция, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Местная жительница 37 лет вместе с ребенком 5 лет переходила дорогу в зоне регулируемого пешеходного перехода. На пешеходов наехал неизвестный водитель на белом Porsche Cayenn. Виновник аварии скрылся с места происшествия, женщину и ребенка госпитализировали в больницу.

Новосибирская Госавтоинспекция просит очевидцев происшествия помочь в розыске водителя. Если вам известно местонахождение данного автомобиля или вы стали свидетелем наезда, позвоните по телефонам: 232-23-51, 232-23-21.