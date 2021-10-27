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В Новосибирске посетитель алкомаркета представил себя Дракулой и покусал людей

Фото В Новосибирске посетитель алкомаркета представил себя Дракулой и покусал людей
Фото В Новосибирске посетитель алкомаркета представил себя Дракулой и покусал людей

Pixabay.com

В Новосибирске мужчина набросился на посетителей алкомаркета и покусал их. Угомонить неадекватного посетителя смогли только росгвардейцы.

В ночь на 27 октября необычный посетитель пришел в магазин на улице Кубовая. Мужчина искусал посетителей алкомаркета. Угомонить его смогли сотрудники региональной Росгвардии, сообщили очевидцы.

Очевидцев происшествия рассказал в социальных сетях, что в один из магазинов на улице Кубовая пришел мужчина, который начал вести себя неадекватно. Он покусал посетителей магазина. Неизвестно, что двигало мужчиной, однако угомонить его смогли только сотрудники Росгвардии. Они скрутили его и уложили на пол до приезда «скорой».

В полиции рассказали, что заявка из магазина поступила патрульным около 3:30 утра. Сотрудники правоохранительных органов передали «дракулу» врачам. Обстоятельства происшествия выясняет участковый.

По предварительной информации, никто из посетителей магазина в полицию не обратился, рассказали в полицейском главке Новосибирской области.

 

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Автор:
Юния Ларсон
журналист

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