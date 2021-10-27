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В Новосибирске пропал 8-летний мальчик на самокате

Фото В Новосибирске пропал 8-летний мальчик на самокате
Фото В Новосибирске пропал 8-летний мальчик на самокате

Фото из домашнего архива родителей пропавшего мальчика

В Новосибирске сообщили о пропаже 8-летнего ребенка в районе «Панорамы».

Жителей Новосибирска просят помочь найти 8-летнего мальчика. Информация о пропавшем ребенке появилась сегодня, 27 октября, в социальных сетях.

«Внимание, пропал ребенок в районе «Панорамы». Живет на Новогодней, периодически бывает на Горском», – говорится в сообщении.

По предварительным данным, 8-летний Андрей Бондарев ушел погулять утром перед школой и не вернулся. У мальчика с собой был самокат, одет он был в сине-голубую куртку с ярким желтым принтом.

Мальчик учится в гимназии №176 во втором классе.

Мать ребенка подтвердила корреспонденту Сиб.фм факт исчезновения мальчика. Она уже обратилась в полицию.

*Новость дополняется*

 

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Автор:
Юния Ларсон
журналист

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