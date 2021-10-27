В Новосибирске пропал 8-летний мальчик на самокате

Фото из домашнего архива родителей пропавшего мальчика
В Новосибирске сообщили о пропаже 8-летнего ребенка в районе «Панорамы».
Жителей Новосибирска просят помочь найти 8-летнего мальчика. Информация о пропавшем ребенке появилась сегодня, 27 октября, в социальных сетях.
«Внимание, пропал ребенок в районе «Панорамы». Живет на Новогодней, периодически бывает на Горском», – говорится в сообщении.
По предварительным данным, 8-летний Андрей Бондарев ушел погулять утром перед школой и не вернулся. У мальчика с собой был самокат, одет он был в сине-голубую куртку с ярким желтым принтом.
Мальчик учится в гимназии №176 во втором классе.
Мать ребенка подтвердила корреспонденту Сиб.фм факт исчезновения мальчика. Она уже обратилась в полицию.
*Новость дополняется*
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