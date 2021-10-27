В Новосибирске утром 27 октября эвакуировали посетителей из поликлиники № 20

Фото Владислава Пирогова
Утром в среду, 27 октября, из Городской клинической больницы № 20 в Новосибирске вывели всех посетителей. К медучреждению приехали пожарные машины.
Посетители и сотрудники Городской клинической больницы № 20 на улице 1905 года в Новосибирске утром 27 октября были вынуждены экстренно покинуть медучреждение. Всех, кто находился в здании, эвакуировали.
К поликлинике прибыли пожарные. При этом очевидцы ни огня, ни задымления не заметили. В здании сработала сигнализация.
Напомним, ранее Сиб.фм писал об эвакуации пациентов и персонала из Центральной городской больницы Бердска. В медучреждении произошло возгорание.
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