В Новосибирске водитель на вездеходе сбил 9-летнего ребенка в Первомайском районе

ГИБДД г. Новосибирск

В Новосибирске мужчина на вездеходе сбил 9-летнего ребенка на улице Пришвина.

Вечером 27 октября водитель снегоболотохода сбил 9-летнего ребенка на улице Пришвина в районе дома №2/1. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Происшествие случилось около шести часов вечера в Первомайском районе Новосибирска. 31-летний мужчина двигался на снегоболотоходе по улице Пришвина и наехал на ребенка 9 лет. В Госавтоинспекции отметили, что у мужчины не было прав на управление вездеходом.

Пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение.

Сейчас на месте аварии работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщили в отделе пропаганды Госавтоинспекции Новосибирска.