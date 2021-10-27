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В Новосибирске водитель Яндекс.Такси избил пассажирку из-за низкой стоимости поездки

Фото В Новосибирске водитель Яндекс.Такси избил пассажирку из-за низкой стоимости поездки
Фото В Новосибирске водитель Яндекс.Такси избил пассажирку из-за низкой стоимости поездки

Pixabay.com

В Новосибирске водитель Яндекс.Такси напал на клиентку, когда узнал стоимость поездки.

Водитель «Яндекс.Такси» в Новосибирске избил пассажирку, потому что ему не понравилась цена поездки, которую установил агрегатор. Об пострадавшая девушка рассказала в социальных сетях 27 октября.

Сегодня в социальных сетях появилась история очередного нападения новосибирского таксиста на клиентку. В группе «Инцидент Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте» пострадавшая опубликовала видео нападения таксиста.

Девушка рассказала, что вызывала такси в Матрешкин двор. Приехавший водитель оказался недоволен стоимостью поездки, которую установил агрегатор, начал кричать на клиентку и оскорблять ее. Сибиряка попросила мужчину отменить заказ и назначить новую машину. В ответ он разразился бранью, вышел из машины, силой вытащил пассажиру и начал ее избивать.

На кадрах видеоролика, опубликованного пострадавшей, видно, что девушка пытается дать отпор агрессивному таксисту, однако мужчина крупнее и, очевидно, сильнее ее.

По словам пассажирки, она не захотела покидать машину сразу, потому что ей страшно было оставаться на улице ночью в ожидании другого автомобиля. Кроме того, у женщины были травмированы ноги.

В последнее время в Новосибирске участились случаи конфликтов водителей такси с пассажирами. На прошлой неделе в Новосибирске таксист с битой накинулся на пешехода. До этого водитель такси выбросил пассажира из салона и проехал ему по ногам.

 

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Автор:
Юния Ларсон
журналист

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