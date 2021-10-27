В Новосибирске задержали мужчину за разбойное нападение на 17-летнюю девушку

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Уголовное дело по статье о разбойном нападении возбуждено в отношении жителя Новосибирска, который украл у 17-летней девушки телефон.

В Новосибирске 50-летний мужчина напал на 17-летнюю девушку с предметом, похожим на нож, и украл её телефон. Полиция по горячим следам задержала преступника, в его отношении возбуждено уголовное дело по статье о разбойном нападении. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

По данным следствия, ограбление произошло вечером 26 октября. В Ленинском районе на улице 1-й Каменогорский переулок 50-летний мужчина напал на 17-летнего подростка. Он угрожал девушке предметом, похожим на нож, и украл у неё сотовый телефон. Грабитель попытался скрыться с места преступления, однако его по горячим следам задержали сотрудники полиции.

На данный момент мужчину доставили в следственный орган. Его обвиняют в нарушении ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой с угрозой применения насилия». Наказывается лишением свободы на срок до 10 лет со штрафом до 1 млн рублей.

Вину в содеянном мужчина не признал, он воспользовался ст. 51 Конституции РФ и отказался от дачи показаний.

«В ближайшее время судом будет рассмотрен вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Следователем проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершённого преступления, а также причин и условий им способствовавших. Расследование продолжается», – сообщили в СК.

Напомним, ранее в Новосибирске ОМОН взял штурмом дом дерзких разбойников, посмотреть видео операции можно в материале Сиб.фм.