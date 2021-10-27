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В Новосибирской области второй раз изменили дату введения QR-кодов

Фото В Новосибирской области второй раз изменили дату введения QR-кодов
Фото В Новосибирской области второй раз изменили дату введения QR-кодов

ФОТО СИБ.ФМ

Система QR-кодов в Новосибирской области начнёт действовать с 30 октября, а не с 8 ноября, как сообщалось ранее.

В Новосибирской области второй раз за месяц изменили сроки введения системы QR-кодов при посещении отдельных мероприятий. QR-коды с жителей региона потребуют уже 30 октября, а не 8 ноября, как сообщалось ранее. Данное требование прописано в постановлении о введении новых антиковидных ограничений в Новосибирске с 30 октября.

В документе отмечается, что при посещении мероприятий с численностью от 100 человек граждане должны будут показать QR-код, справку о медицинских противопоказаниях к вакцинации, справку о недавно перенесённом коронавирусе или свежие результаты отрицательного ПЦР-теста. Код также не требуется гражданам младше 18 лет.

Изначально власти Новосибирской области планировали ввести систему QR-кодов с 25 октября, однако сроки перенесли.

«Срок вступления в действие документа изменён с планировавшегося ранее 25 октября на более поздний, 8 ноября, в связи с обращениями потенциальных участников мероприятий — для того, чтобы они успели пройти вакцинацию», — пояснили в пресс-службе главы и правительства области.

Напомним, ранее Сиб.фм опубликовал полный список мест, куда в Новосибирской области не пустят без QR-кодов.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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