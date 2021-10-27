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общество

В России предложили начать создавать компьютерные игры, связанные с историей страны

Фото В России предложили начать создавать компьютерные игры, связанные с историей страны
Фото В России предложили начать создавать компьютерные игры, связанные с историей страны

Фото pixabay.com

Первый зампредседателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров обратился к министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максуту Шадаеву с просьбой рассмотреть возможность создания компьютерных игр, связанных с историей государства и пропагандирующих созидание.

Общественники в России обратили внимание на современные компьютерные игры, которые зачастую учат жестокости и разрушению, и решили попробовать изменить их направленность на государственном уровне.

Первый зампредседателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров обратился к главе Минцифры РФ Максуту Шадаеву с просьбой рассмотреть возможность создания компьютерных игр, связанных с историей государства и пропагандирующих созидание.

Для этого, по мнению Петрова, можно заказать игры с таким посылом у мировых игровых брендов, передаёт Sova.info со ссылкой на RT.

«В случае одобрения данной инициативы Россия станет первой страной в истории, которая поставит виртуальный досуг на службу образования и просвещения молодого поколения», — подчеркнул Петров.

В Госдуме идею поддержали. В частности, «за» высказался первый зампредседателя комитета по науке и высшему образованию Олег Смолин. Он согласился с тем, что большинство существующих компьютерных игр нацелено на разрушение.

Напомним, ранее Сиб.фм писал об компьютерной игре в стиле 1990-х. Её решил выпустить житель Тюмени.

 

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Автор:
Полина Кузнецова
автор текстов, спецагент

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