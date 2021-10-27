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В России второй день подряд фиксируют менее 37 тысяч случаев COVID-19

Фото В России второй день подряд фиксируют менее 37 тысяч случаев COVID-19
Фото В России второй день подряд фиксируют менее 37 тысяч случаев COVID-19

Фото Густаво Зырянова

За последние 24 часа в России зарегистрировали 36 582 случая коронавируса, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба по мониторингу за ситуацией с инфекцией.

По информации на 27 октября, в России зарегистрировали 8 352 601 случай заражения COVID-19. За последние сутки из этого количества выявлено 36 852.

Больше всего заболевших традиционно в Москве (5 789 человек). На втором месте по суточному приросту расположился Санкт-Петербург (+2 913 случаев). Замыкает тройку Московская область, где зарегистрировали ещё 2 670 заразившихся, передаёт Sova.info.

Справиться с инфекцией в РФ смогли 7 242 735 человек, из них 29 151 — за последние сутки. При этом 233 898 заболевших скончались. В минувшие 24 часа зарегистрировано 1 123 летальных исхода.

Напомним, узнать все актуальные данные по ситуации с COVID-19 в стране можно на портале стопкоронавирус.рф.

 

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Автор:
Полина Кузнецова
автор текстов, спецагент

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