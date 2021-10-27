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Власти рассказали, как будут жить новосибирцы в ковидные каникулы

Фото Власти рассказали, как будут жить новосибирцы в ковидные каникулы
Фото Власти рассказали, как будут жить новосибирцы в ковидные каникулы

Pixabay.com

Власти Новосибирской области решили, как будут жить сибиряки в период с 1 по 7 ноября. Вопреки опасениям, введенные ограничения оказались достаточно мягкими.

Президент России Владимир Путин разрешил губернаторам самим решать, какие ограничения в их регионах будут действовать в период нерабочих дней с 30 октября по 1 ноября. Жителей Новосибирской области ожидает мягкий локдаун.

Власти региона разрешили работу торговых и развлекательных центров, части предприятий общественного питания, кинотеатров и фитнес-клубов. Сибиряки не смогут посетить только аквапарк и закрытые павильоны в зоопарке. Запрет Путина на работу ресторанов и кафе с 23:00 до 6:00 не затронет новосибирские кафе в ресторанах, гостиницах, аэропорту, на автовокзалах, ЖД-вокзале и заправках.

Можно будет попасть и в фитнес-клуб, предъявив QR-код, сертификат о вакцинации, справку о перенесенной болезни или ПЦР-тест. При этом такая пропускная система будет работать только в том случае, если в фитнес-центре занимаются одновременно более 100 человек.

Часть сотрудников организаций непрерывного цикла уйдет на удаленку, сами организации продолжат работу в штатном режиме.

При этом в ряде субъектов Российской Федерации по решению местных властей открытыми останутся только аптеки и продуктовые магазины.

 

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Автор:
Юния Ларсон
журналист

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