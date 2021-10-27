Житель Новосибирска заплатит 2,5 млн рублей налога за 288 автомобилей

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В Новосибирской области собственнику 288 автомобилей предстоит заплатить имущественный налог 2,5 миллиона рублей. Ещё один автовладелец получил уведомление о начисленном транспортном налоге в размере 310 тысяч рублей.

В Новосибирской области выросла сумма имущественных налогов, начисленных физическим лицам за 2020 год. Жители должны заплатить 4 млрд 71 млн руб. Об этом 27 октября на пресс-конференции в ТАСС рассказал руководитель регионального УФНС Алексей Легостаев.

Глава ведомства назвал самые крупные суммы начисленных имущественных налогов.

Собственнику мощного автомобиля 2018 года выпуска придётся оплатить транспортный налог за 2020 год в размере 310 тысяч рублей.

Ещё один новосибирец оказался владельцем 288 транспортных средств. Начисленный ему транспортный налог составил 2,5 миллиона рублей.

Также в Новосибирской области хозяин 15 объектов недвижимости получил уведомление о налоге на имущество физических лиц в сумме более 9 миллионов рублей.

Напомним, в октябре транспортный налог в Новосибирске предложили увеличить в два раза.