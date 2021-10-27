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Житель Новосибирска заплатит 2,5 млн рублей налога за 288 автомобилей

Фото Житель Новосибирска заплатит 2,5 млн рублей налога за 288 автомобилей
Фото Житель Новосибирска заплатит 2,5 млн рублей налога за 288 автомобилей

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирской области собственнику 288 автомобилей предстоит заплатить имущественный налог 2,5 миллиона рублей. Ещё один автовладелец получил уведомление о начисленном транспортном налоге в размере 310 тысяч рублей.

В Новосибирской области выросла сумма имущественных налогов, начисленных физическим лицам за 2020 год. Жители должны заплатить 4 млрд 71 млн руб. Об этом 27 октября на пресс-конференции в ТАСС рассказал руководитель регионального УФНС Алексей Легостаев.

Глава ведомства назвал самые крупные суммы начисленных имущественных налогов.

Собственнику мощного автомобиля 2018 года выпуска придётся оплатить транспортный налог за 2020 год в размере 310 тысяч рублей.

Ещё один новосибирец оказался владельцем 288 транспортных средств. Начисленный ему транспортный налог составил 2,5 миллиона рублей.

Также в Новосибирской области хозяин 15 объектов недвижимости получил уведомление о налоге на имущество физических лиц в сумме более 9 миллионов рублей.

Напомним, в октябре транспортный налог в Новосибирске предложили увеличить в два раза.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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