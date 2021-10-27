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Жители Кольцово получают угрозы из-за борьбы с застройщиком за берёзовую рощу

Фото Жители Кольцово получают угрозы из-за борьбы с застройщиком за берёзовую рощу
Фото Жители Кольцово получают угрозы из-за борьбы с застройщиком за берёзовую рощу

Фото предоставлено жителями ЖК «Спектр»

В наукограде Кольцово продолжается строительство магазина, против которого уже несколько месяцев выступают местные жители.

Жители наукограда Кольцово с июля 2021 года борются за сохранение берёзовой рощи рядом с их домами – здесь пытаются построить очередной магазин. После нескольких пикетов и встреч с застройщиком власти обещали приостановить выдачу разрешения на возведение магазина. Однако накануне на участок заехала строительная техника, а жители начали получать угрозы от неизвестных. Об этом они рассказали Сиб.фм.

Скандальный магазин

В понедельник, 25 октября, в микрорайоне Спектр в Кольцово рабочие начали вырубать берёзовую рощу под очередной магазин. Местным жителям пришлось буквально бросаться под колёса спецтехники, чтобы остановить вырубку. О конфликте между жителями микрорайона и застройщиком стало известно в июле.

Фото Жители Кольцово получают угрозы из-за борьбы с застройщиком за берёзовую рощу 2

В июле 2021 года жители Спектра случайно узнали о планах на новый магазин. Они увидели, что на сайте «Электронная демократия Новосибирской области» завершается опрос о стройке нового объекта рядом с их домами. Массово они начали голосовать против, однако было поздно.

По результатам голосования застройщику дали разрешение «отклониться от предельных параметров разрешённого строительства». Это значит, что здание будет находиться к домам ближе, чем позволяют минимальные требования. Кроме того, под вырубку попадает берёзовая роща и у жителей отберут часть парковки.

Без компромиссов

Летом местным активистам помогли пикеты, которые ненадолго затормозили работы. Позже активисты встретились с администрацией Кольцово.

Как рассказала жительница ЖК Ника Кайгородова, они ожидали компромиссных решений – например, перенести объект на соседний участок или уменьшить его площадь. Однако встреча была формальной, ничего в планах на магазин не изменилось.

По словам Кайгородовой, местные жители направили несколько запросов полпреду, новосибирским депутатам, членам Совета Федерации, а также в прокуратуру и Рослесхоз. Они ждут ответов и результатов проверки, доказывающей, что строительство ведётся с нарушениями.

Фото Жители Кольцово получают угрозы из-за борьбы с застройщиком за берёзовую рощу 3

Однако застройщик время не теряет – 25 октября на берёзовую рощу вышли рабочие, чтобы срубить деревья под магазин. Возмущённые жители бросались под технику и трижды вызывали полицию.

«Наймём работяг, и на них всё повесят»

Накануне Нике Кайгородовой поступил звонок с неизвестного номера. Женщина считает, что это был прораб по имени Иван, который угрожал ей и местным жителям.

«Иван сказал, что они будут рубить деревья около возведённого ими строительного забора, – рассказала Ника. – С его слов, деревья будут падать на забор и машины, если жители их не уберут...

Ответственность они за это нести не будут, дословно: "наймут работяг, и на них всё повесят". Почему он звонил мне, хотя я не уполномочена официально уведомлять жителей, неизвестно. Но я передала жителям информацию и попросила убрать машины».

На данный момент в жилом комплексе продолжается вырубка леса. Местные жители уверены, что она ведётся с нарушениями, однако, по их словам, полиция на это не реагирует. Ника Кайгородова рассказала, что утром 27 октября на площадке упал забор, а рабочие ходят без касок.

Фото Жители Кольцово получают угрозы из-за борьбы с застройщиком за берёзовую рощу 4

«Сейчас просто забор упал, и это не первый раз, хотя даже штормового ветра нет. Что делать, когда ветер штормовой будет? Снесёт кому-нибудь голову их забором?» – волнуется местная жительница.

Сиб.фм будет следить за развитием этой истории.

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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