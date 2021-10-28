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политика

Андрей Шимкив: в стране должен быть один президент

Фото Андрей Шимкив: в стране должен быть один президент
Фото Андрей Шимкив: в стране должен быть один президент

Фото zsnso.ru

Председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив назвал принципиально важным проект федерального закона № 1256381-7 «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации».

На 13-й сессии регионального парламента заместитель Председателя регионального парламента Владимир Карпов выступил с докладом по вопросу об отзыве на проект федерального закона № 1256381-7 «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации». По его данным, при обсуждении законопроекта комитетом Законодательного Собрания по государственной политике, законодательству и местному самоуправлению депутаты приняли решение поддержать законопроект, однако на заседании комитета прозвучало предложение создать рабочую группу для подготовки поправок.

«Рассматриваемый законопроект очень заинтересованно обсуждается в субъектах Российской Федерации – как в законодательных органах, так и в исполнительных органах власти, поскольку этим законопроектом отменяется базовый закон, которым мы руководствовались (от 6 октября 1999 г. N 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»)», – прокомментировал Владимир Карпов.

«На мой взгляд, представленный законопроект требует существенной доработки. Главное, что из названия законопроекта и его содержательной части исчезло понятие представительной власти, а ведь, в соответствии с Конституцией Российской Федерации, единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ, а мы, депутаты, представляем этот народ», – высказал точку зрения депутат Александр Александрович Козлов.

«На самом деле, закон принципиальный, – подчеркнул Андрей Шимкив. – Президент в нашей огромной стране должен быть один, это точно. Предлагаю поддержать решение комитета и создать рабочую группу с привлечением депутатов Государственной Думы от Новосибирской области, сенаторов, отработать формулировку поправок. Уверен, что от каждого региона будет много поправок».

Большинством депутатов на сессии был поддержан проект федерального закона № 1256381-7 «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации».

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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