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общество

Более 100 беременных женщин привились от COVID-19 в Новосибирской области

Фото Более 100 беременных женщин привились от COVID-19 в Новосибирской области
Фото Более 100 беременных женщин привились от COVID-19 в Новосибирской области

Фото pixabay.com

По последним данным, число беременных женщин, которые привились от коронавируса в Новосибирской области, превысило 100. Об этом в эфире Сиб.фм рассказала замминистра здравоохранения региона Елена Аксёнова.

Минздрав России в июле 2021 года официально разрешил беременным женщинам проходить вакцинацию против новой коронавирусной инфекции «Спутником V». В Новосибирской области с тех пор привились более 100 будущих мам, сообщила 28 октября в эфире Сиб.фм заместитель министра здравоохранения региона Елена Аксёнова.

Она отметила, что предварительно врач уточняет срок беременности и оценивает общее состояние пациентки. Вакцинироваться беременным можно после 22-й недели.

Напомним, ранее Сиб.фм писал, что с начала 2021 года COVID-19 в Новосибирской области перенесли более 800 беременных и кормящих женщин. Аксёнова сказала, что у будущих мам стали видеть среднее и тяжёлое течение инфекции, поэтому стараются защитить.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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Теги

Новосибирская область
беременные
вакцинация
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