Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

экономика

Клиенты ВТБ перед нерабочими днями увеличили спрос на электронику и детские товары

Фото Клиенты ВТБ перед нерабочими днями увеличили спрос на электронику и детские товары
Фото Клиенты ВТБ перед нерабочими днями увеличили спрос на электронику и детские товары

Фото pixabay.com

Участники программы лояльности «Мультибонус» ВТБ после объявления о нерабочих днях стали на 70 % чаще заказывать электронику и в полтора раза увеличили спрос на товары для детей. Наибольшую динамику продемонстрировали пылесосы – количество заказов выросло вдвое.

По данным «Мультибонуса», участники программы за неделю после появления информации о нерабочих днях направили на товары для детей на 46 % больше бонусов, чем за первую неделю октября. Также на 39 % чаще клиенты стали заказывать товары для красоты и здоровья, в том числе резко выросли продажи сертификатов в популярные магазины. На треть увеличился спрос на сертификаты в супермаркеты шаговой доступности.

Кроме того, на четверть возросли продажи в категории «Мебель и интерьер» (+27 %), при этом спрос на спортивные товары практически не изменился (+4 %).

По данным пресс-службы ПАО ВТБ, самую высокую динамику продаж – увеличение в два раза – «Мультибонус» зафиксировал на пылесосы, особенно на вертикальные и роботы-пылесосы.

«Информация о введении нерабочих дней в октябре – ноябре повлияла на потребительское поведение населения. Мы видим, что наши клиенты готовятся провести ноябрьские праздники и нерабочие дни дома или на даче. Это формирует особый спрос на электронику для дистанционной работы, бытовую технику и товары для детского досуга на этот период. Учитывая ситуацию, совместно с партнёрами мы расширяем ассортимент товаров, актуальных для наших клиентов в сложившейся обстановке», – отметил руководитель программы лояльности «Мультибонус» ВТБ Роман Синенко.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Александр Борисов
журналист

0

Теги

ВТБ
товары
нерабочие дни
яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

10095
Локдаун в Новосибирске: какие ограничения ждут жителей в ноябре 2021 года
8946
Путин ввёл новые коронавирусные ограничения
8226
Дело о доведении до самоубийства завели в Новосибирске после гибели семиклассницы
7174
Школьника ударило током на трансформаторной будке под Новосибирском
6696
«Спутник Лайт» от штамма «дельта»: учёные дали реальную оценку эффективности вакцины
6213
Снег с дождём и похолодание придут на следующей неделе в Новосибирск
6209
Коронавирус у Локтя, трупы на ЛДС, несанкционированная немецкая выставка и фура с отказавшими тормозами — итоги выходных на Сиб.фм