Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

спорт

Кубок Новосибирска ко Дню гимнастики пройдёт без зрителей

Фото Кубок Новосибирска ко Дню гимнастики: QR-коды и ограничения для зрителей
Фото Кубок Новосибирска ко Дню гимнастики: QR-коды и ограничения для зрителей

Фото pixabay.com

В Центре подготовки по спортивной гимнастике Евгения Подгорного состоится Кубок Новосибирска, посвящённый Всероссийскому дню гимнастики.

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой мероприятие пройдет без зрителей. В зал допустят только участников, представителей оргкомитета, спортивных федераций и почетных гостей. Присутствовать они смогут после предъявления одного из перечисленных документов: действующего QR-кода, справки о медицинских противопоказаниях к вакцинации или недавно перенесённом коронавирусе, а также результатов отрицательного ПЦР-теста (действителен в течение 72 часов).

В Кубке Новосибирска планируют участвовать 25 коллективов – представители спортивной акробатики, художественной, воздушной, спортивной гимнастики, прыжков на батуте, спортивных танцев, брейк-данса. Выступления продлятся около двух часов.

Программа мероприятия:

  • 17:00 – 17:15 – церемония открытия;
  • 17:15 – 19:00 – показательные выступления, награждение участников.

Организаторы подчёркивают: новосибирцы смогут увидеть красочные выступления спортсменов в прямом эфире. Трансляция, при поддержке департамента связи и информатизации мэрии, будет организована на сайте tv.novo-sibirsk.ru

Организаторы – муниципальное автономное учреждение «Стадион» при поддержке управления физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска и ГАУ НСО «Центр подготовки по спортивной гимнастике Евгения Подгорного».

Кубок Новосибирска состоится в субботу, 30 октября, в 17:00 по адресу ул. Георгия Колонды, 5.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Александр Борисов
журналист

0

Теги

кубок
гимнастика
яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

10095
Локдаун в Новосибирске: какие ограничения ждут жителей в ноябре 2021 года
8946
Путин ввёл новые коронавирусные ограничения
8226
Дело о доведении до самоубийства завели в Новосибирске после гибели семиклассницы
7174
Школьника ударило током на трансформаторной будке под Новосибирском
6696
«Спутник Лайт» от штамма «дельта»: учёные дали реальную оценку эффективности вакцины
6213
Снег с дождём и похолодание придут на следующей неделе в Новосибирск
6209
Коронавирус у Локтя, трупы на ЛДС, несанкционированная немецкая выставка и фура с отказавшими тормозами — итоги выходных на Сиб.фм