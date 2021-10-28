Кубок Новосибирска ко Дню гимнастики пройдёт без зрителей

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В Центре подготовки по спортивной гимнастике Евгения Подгорного состоится Кубок Новосибирска, посвящённый Всероссийскому дню гимнастики.

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой мероприятие пройдет без зрителей. В зал допустят только участников, представителей оргкомитета, спортивных федераций и почетных гостей. Присутствовать они смогут после предъявления одного из перечисленных документов: действующего QR-кода, справки о медицинских противопоказаниях к вакцинации или недавно перенесённом коронавирусе, а также результатов отрицательного ПЦР-теста (действителен в течение 72 часов).

В Кубке Новосибирска планируют участвовать 25 коллективов – представители спортивной акробатики, художественной, воздушной, спортивной гимнастики, прыжков на батуте, спортивных танцев, брейк-данса. Выступления продлятся около двух часов.

Программа мероприятия:

17:00 – 17:15 – церемония открытия;

17:15 – 19:00 – показательные выступления, награждение участников.

Организаторы подчёркивают: новосибирцы смогут увидеть красочные выступления спортсменов в прямом эфире. Трансляция, при поддержке департамента связи и информатизации мэрии, будет организована на сайте tv.novo-sibirsk.ru

Организаторы – муниципальное автономное учреждение «Стадион» при поддержке управления физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска и ГАУ НСО «Центр подготовки по спортивной гимнастике Евгения Подгорного».

Кубок Новосибирска состоится в субботу, 30 октября, в 17:00 по адресу ул. Георгия Колонды, 5.