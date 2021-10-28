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На сессии Законодательного Собрания Новосибирской области определили лимит для регионального инвестиционного фонда

Фото На сессии Законодательного Собрания Новосибирской области определили лимит для регионального инвестиционного фонда
Фото На сессии Законодательного Собрания Новосибирской области определили лимит для регионального инвестиционного фонда

Фото zsnso.ru

Заместитель председателя комитета Законодательного Собрания Новосибирской области по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Ирина Диденко, представляя законопроект, подчеркнула, что согласно внесенными в закон поправками средства на реализацию проектов государственно-частного партнерства и концессий будут направляться из инвестиционного фонда.

Размер инвестиционного фонда не должен превышать двух процентов от планового объема собственных доходов областного бюджета Новосибирской области без учета безвозмездных поступлений и доходов дорожного фонда региона. Это позволит оптимизировать использование средств инвестиционного фонда в целях реализации в регионе инвестиционных проектов на принципах государственно-частного партнерства, в том числе концессионных соглашений.

«В случаях существенного удорожания стоимости объектов соглашений представляется возможным учесть разницу в стоимости в пределах установленных лимитов инвестиционного фонда за пределами расчетных лет исходной финансовой модели», – отметила Ирина Диденко.

В свою очередь Председатель регионального парламента Андрей Шимкив акцентировал внимание на том, что решение о необходимости ограничить объем средств на реализацию соглашений о государственно-частном партнерстве и концессионных соглашений, принято Законодательным Собранием совместно с исполнительной властью.

«Механизм этот нужно использовать, но депутаты обязаны контролировать эффективность использования бюджетных средств, мы ровно к этому и подошли. Можно много назаключать договоров, и нас уже не будет, а долги останутся. Нельзя переходить планку, нужно жить по доходам. Мы ограничим ресурс, который можно направить на ГЧП и концессии. Уверен, что такую инициативу подхватят многие регионы страны – вчера уже в Санкт-Петербурге на бюджетном комитете ставили вопрос, в принципе, тот же», – сказал Андрей Шимкив о ГЧП и концессиях в беседе с журналистами.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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Теги

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Законодательное собрание
сессия
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