На сессии Законодательного Собрания Новосибирской области определили лимит для регионального инвестиционного фонда

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Заместитель председателя комитета Законодательного Собрания Новосибирской области по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Ирина Диденко, представляя законопроект, подчеркнула, что согласно внесенными в закон поправками средства на реализацию проектов государственно-частного партнерства и концессий будут направляться из инвестиционного фонда.

Размер инвестиционного фонда не должен превышать двух процентов от планового объема собственных доходов областного бюджета Новосибирской области без учета безвозмездных поступлений и доходов дорожного фонда региона. Это позволит оптимизировать использование средств инвестиционного фонда в целях реализации в регионе инвестиционных проектов на принципах государственно-частного партнерства, в том числе концессионных соглашений.

«В случаях существенного удорожания стоимости объектов соглашений представляется возможным учесть разницу в стоимости в пределах установленных лимитов инвестиционного фонда за пределами расчетных лет исходной финансовой модели», – отметила Ирина Диденко.

В свою очередь Председатель регионального парламента Андрей Шимкив акцентировал внимание на том, что решение о необходимости ограничить объем средств на реализацию соглашений о государственно-частном партнерстве и концессионных соглашений, принято Законодательным Собранием совместно с исполнительной властью.

«Механизм этот нужно использовать, но депутаты обязаны контролировать эффективность использования бюджетных средств, мы ровно к этому и подошли. Можно много назаключать договоров, и нас уже не будет, а долги останутся. Нельзя переходить планку, нужно жить по доходам. Мы ограничим ресурс, который можно направить на ГЧП и концессии. Уверен, что такую инициативу подхватят многие регионы страны – вчера уже в Санкт-Петербурге на бюджетном комитете ставили вопрос, в принципе, тот же», – сказал Андрей Шимкив о ГЧП и концессиях в беседе с журналистами.