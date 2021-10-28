«Невыгодный зоявка»: таксисты в Новосибирске придумали, как заставить пассажиров отменять дешёвые поездки

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Если раньше новосибирские таксисты прятались от клиентов с невыгодным заказом, то теперь вынуждают отменять поездку самих пассажиров.

Новосибирские водители такси «изобрели» новый способ заставить клиента отказаться от невыгодной для них заявки. Когда пассажиру требуется добраться в отдалённый район в час пик или в непогоду, находчивые таксисты прикидываются иностранцами, не способными говорить по-русски.

«Ставишь рандомное имя, Имндбухтыл какой-нибудь, которого вообще не существует, – рассказал журналисту Сиб.фм таксист на условиях анонимности. – Прилетает невыгодная поездка, начинаешь написывать клиенту, допускать как можно больше ошибок. Иногда так и просим отменить заказ, иногда просто косим под человека, который ничего не понимает, не понимает, к какому столбу подъехать».

Таксист пояснил, что обычно хватает нескольких минут вот такой переписки – пассажир понимает, что водитель плохо говорит по-русски, и сам отменяет заказ.

Некоторые по-прежнему практикуют «игру в прятки». Чтобы не брать невыгодный заказ и при этом не потерять рейтинговые баллы, они включают на смартфоне режим авиаполёта, и через 10 минут недовольный отсутствием авто пассажир сам отменяет поездку.

Таксисты в Новосибирске всё чаще отказываются везти пассажиров на дальние расстояния. Особенно сложно уехать в микрорайон Дивногорский, города Обь и Пашино и на улицу Кубовую.

По словам водителей сервисов такси, короткая поездка по центру Новосибирска может стоить 200-250 рублей, а из сердца столицы в отдалённый Академгородок – 350-400 рублей. Существует большая разница в цене и во времени. Водители утверждают, что лучше возьмут пять коротких заказов по 150 рублей, чем один дальний за 500. Так потраченного времени и бензина будет меньше, а доход выше.