Новосибирский Минздрав подтвердил повышенный спрос на вакцину «Спутник Лайт»

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В Новосибирской области сформирован запас вакцины от коронавируса, достаточный, чтобы привить жителей в рамках обязательной вакцинации. Сейчас на медицинских складах находится около 300 тысяч доз.

Запас вакцины «Спутник Лайт» в Новосибирской области составляет 30 тысяч доз. Всего в медучреждениях и на складах имеется порядка 300 тысяч доз препарата от коронавируса. Об этом 28 октября рассказала заместитель министра здравоохранения региона Елена Аксёнова в ходе прямого эфира в Сибфм.групп.

По словам Аксёновой, вакцина «Спутник Лайт» действительно пользуется повышенным спросом среди населения. Многие отдают ей предпочтение в силу того, что при вакцинации «Спутником Лайт» требуется всего один укол.

«Когда у нас только началась вакцинация, был повышенный спрос на вакцину "ЭпиВакКорона" – она местная, ждали только её и не вакцинировались "Спутником V". Потом некоторые хотели вакцинироваться только "КовиВаком". Теперь вот "Спутник Лайт"», – заявила Елена Аксёнова.

Замминистра подчеркнула, что все четыре находящиеся в обороте вакцины одинаково эффективны. Для всех из них требуется ревакцинация через 6 месяцев.

Также Аксёнова отметила, что Минздрав в режиме реального времени следит за наличием вакцины в поликлиниках, прививочных кабинетах в ТРЦ и у мобильных бригад. В случае, если наблюдается ажиотажный спрос на вакцинацию в том или ином пункте, вакцина перераспределяется. Кроме того, запасы вакцины в регионе регулярно пополняются.

«При записи на вакцинацию врач в поликлинике принимает решение, каким препаратом делать прививку, в зависимости от показаний и наличия вакцины. Если в какой-то поликлинике нет определённого препарата, можно пройти вакцинацию в любой другой поликлинике, не обязательно в той, к которой прикреплён человек», – отметила замминистра.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирской области введена обязательная вакцинация для работников сферы услуг: торговли, банковской сферы, сферы ЖКХ, а также для госслужащих. За отказ от вакцинации предусмотрен штраф до 500 тысяч рублей.

Напомним, с 30 октября в Новосибирской области объявлен режим нерабочих дней. Решение властей направлено на то, чтобы разобщить трудовые коллективы и дать людям возможность пройти вакцинацию.