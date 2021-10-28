Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

Новосибирский Минздрав подтвердил повышенный спрос на вакцину «Спутник Лайт»

Фото Новосибирский Минздрав подтвердил повышенный спрос на вакцину «Спутник Лайт»
Фото Новосибирский Минздрав подтвердил повышенный спрос на вакцину «Спутник Лайт»

ФОТО С САЙТА ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ

В Новосибирской области сформирован запас вакцины от коронавируса, достаточный, чтобы привить жителей в рамках обязательной вакцинации. Сейчас на медицинских складах находится около 300 тысяч доз.

Запас вакцины «Спутник Лайт» в Новосибирской области составляет 30 тысяч доз. Всего в медучреждениях и на складах имеется порядка 300 тысяч доз препарата от коронавируса. Об этом 28 октября рассказала заместитель министра здравоохранения региона Елена Аксёнова в ходе прямого эфира в Сибфм.групп.

По словам Аксёновой, вакцина «Спутник Лайт» действительно пользуется повышенным спросом среди населения. Многие отдают ей предпочтение в силу того, что при вакцинации «Спутником Лайт» требуется всего один укол.

«Когда у нас только началась вакцинация, был повышенный спрос на вакцину "ЭпиВакКорона" – она местная, ждали только её и не вакцинировались "Спутником V". Потом некоторые хотели вакцинироваться только "КовиВаком". Теперь вот "Спутник Лайт"», – заявила Елена Аксёнова.

Замминистра подчеркнула, что все четыре находящиеся в обороте вакцины одинаково эффективны. Для всех из них требуется ревакцинация через 6 месяцев.

Также Аксёнова отметила, что Минздрав в режиме реального времени следит за наличием вакцины в поликлиниках, прививочных кабинетах в ТРЦ и у мобильных бригад. В случае, если наблюдается ажиотажный спрос на вакцинацию в том или ином пункте, вакцина перераспределяется. Кроме того, запасы вакцины в регионе регулярно пополняются.

«При записи на вакцинацию врач в поликлинике принимает решение, каким препаратом делать прививку, в зависимости от показаний и наличия вакцины. Если в какой-то поликлинике нет определённого препарата, можно пройти вакцинацию в любой другой поликлинике, не обязательно в той, к которой прикреплён человек», – отметила замминистра.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирской области введена обязательная вакцинация для работников сферы услуг: торговли, банковской сферы, сферы ЖКХ, а также для госслужащих. За отказ от вакцинации предусмотрен штраф до 500 тысяч рублей.

Напомним, с 30 октября в Новосибирской области объявлен режим нерабочих дней. Решение властей направлено на то, чтобы разобщить трудовые коллективы и дать людям возможность пройти вакцинацию.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Маргарита Мастеркова

0

Теги

яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

10095
Локдаун в Новосибирске: какие ограничения ждут жителей в ноябре 2021 года
8946
Путин ввёл новые коронавирусные ограничения
8226
Дело о доведении до самоубийства завели в Новосибирске после гибели семиклассницы
7174
Школьника ударило током на трансформаторной будке под Новосибирском
6696
«Спутник Лайт» от штамма «дельта»: учёные дали реальную оценку эффективности вакцины
6213
Снег с дождём и похолодание придут на следующей неделе в Новосибирск
6209
Коронавирус у Локтя, трупы на ЛДС, несанкционированная немецкая выставка и фура с отказавшими тормозами — итоги выходных на Сиб.фм