Поезд насмерть сбил пожилого мужчину в Красноярске

Фото: Сибирское линейное управление МВД России на транспорте

Пожилой мужчина погиб под колёсами поезда в Красноярске. Он попал под состав, пытаясь сократить маршрут через железнодорожные пути.

В Красноярске пожилой мужчина погиб, пытаясь сократить путь через железную дорогу, сообщает «Проспект Мира». Он решил пролезть под тепловозом, однако в это время тот начал движение. В полиции на транспорте уточнили, что трагедия произошла около станции Енисей. По факту смерти полиция и следствие начали проверку.

Напомним, в начале октября похожая трагедия случилась в Новосибирской области. Грузовой поезд насмерть сбил 88-летнюю женщину между станциями Чик и Обь. Она шла вдоль железнодорожных путей.