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Поезд насмерть сбил пожилого мужчину в Красноярске

Фото Поезд насмерть сбил пожилого мужчину в Красноярске
Фото Поезд насмерть сбил пожилого мужчину в Красноярске

Фото: Сибирское линейное управление МВД России на транспорте

Пожилой мужчина погиб под колёсами поезда в Красноярске. Он попал под состав, пытаясь сократить маршрут через железнодорожные пути.

В Красноярске пожилой мужчина погиб, пытаясь сократить путь через железную дорогу, сообщает «Проспект Мира». Он решил пролезть под тепловозом, однако в это время тот начал движение. В полиции на транспорте уточнили, что трагедия произошла около станции Енисей. По факту смерти полиция и следствие начали проверку.

Напомним, в начале октября похожая трагедия случилась в Новосибирской области. Грузовой поезд насмерть сбил 88-летнюю женщину между станциями Чик и Обь. Она шла вдоль железнодорожных путей.

 

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Автор:
Полина Кузнецова
автор текстов, спецагент

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