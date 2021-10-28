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экономика

Сбер запустил собственные программы для поддержки малого бизнеса

Фото Сбер запустил собственные программы для поддержки малого бизнеса
Фото Сбер запустил собственные программы для поддержки малого бизнеса

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Сбер запустил ряд собственных мер для поддержки бизнеса в условиях новой волны коронавирусной инфекции. Меры направлены на снижение финансовой нагрузки предприятий малого бизнеса, кредитующихся в СберБанке, в период действия ограничений.

Одна из ключевых мер — собственная программа упрощённой реструктуризации кредитов для компаний малого бизнеса, которые ведут деятельность в пострадавших от пандемии отраслях. Услугой можно воспользоваться до конца текущего года. Отсрочка предоставляется на 3 месяца по основному долгу и процентам, также возможно увеличение общего срока договора до 6 месяцев. По окончании отсрочки платёж по кредиту не увеличивается.

Кроме того, банк не будет взыскивать неустойки и увеличивать процентную ставку за невыполнение требований, предусмотренных условиями договоров. Мораторий действует в течение нерабочих дней, объявленных президентом РФ. Также банк готов не снижать лимиты овердрафтов в течение четвёртого квартала текущего года клиентам пострадавших отраслей, если оборотов в нерабочие дни не было.

Алексей Шашкин, директор дивизиона «Малый и микро бизнес» СберБанка:

«Сбер активно участвует в государственных программах и уже начал принимать заявки по программе кредитования ФОТ 3.0. При этом, являясь крупнейшим финансовым институтом страны и обслуживая более 2,6 миллиона клиентов малого бизнеса, мы понимаем степень своей ответственности перед национальным предпринимательством. Поэтому наряду с программами господдержки в Сбере оперативно вырабатываются и собственные решения, направленные на поддержку бизнеса в непростой ситуации. В совокупности под действие запущенных нами механизмов подпадает более 50 тысяч предприятий, в которых работают более 400 тысяч человек».

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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Теги

малый бизнес
Сбербанк
пандемия
яндекс.дзен

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