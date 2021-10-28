Семья с тремя детьми едва не погибла после отказа двигателя Mercedes на трассе под Новосибирском

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У автомобиля Mercedes с тремя детьми в салоне отказал двигатель, женщина-водитель потеряла управление машиной на скорости 100 км/ч.

Жительница Новосибирска Елена Проценко намерена добиться дорогостоящего ремонта своего автомобиля Mercedes от производителя или официального дилера после того, как чуть не попала в ДТП. Она пояснила, что несколько дней назад ехала со своими тремя маленькими детьми по Ордынской трассе. На определённом отрезке автодороги женщина пошла на обгон на скорости около 100 км/ч. По завершении манёвра на информационном табло загорелась ошибка двигателя. Мотор заглох, управление машиной было заблокировано. Автомобиль сам докатился до полной остановки.

«Нас спасло удачное стечение обстоятельств.

Сзади три фуры шли, но они меня каким-то чудом смогли объехать. Повезло, что не было встречного движения в этот момент», – рассказала Елена.

Проценко пояснила, что приобрела Mercedes в 2017 году у официального дилера. По её словам, она обслуживала авто исключительно на сервисных станциях официальных представителей: компаний «СТС-автомобили» и «Фастар».

Елена отметила, что при запуске двигателя слышала посторонний звук, который пропадал в процессе движения, но на СТО её уверяли, что диагностика неисправностей мотора не выявляет, поэтому «всё нормально». Последний раз техобслуживание автомобиля проводилось в августе 2021 года на станции компании «Фастар». К настоящему моменту пробег двигателя составляет немногим больше 100 тысяч километров, в авариях машина не участвовала.

В «Фастар» журналистам пояснили, что после инцидента Mercedes был доставлен на станцию компании. Хозяйка авто заказала независимую экспертизу, результаты которой представителям официального дилера ещё неизвестны. При этом в «Фастар» затруднились припомнить случаи заводского брака при пробеге в 100 тысяч километров.

Несмотря на то что официальные выводы экспертизы ещё не готовы, предварительные результаты уже известны, отметила Елена Проценко. Специалисты выяснили, что произошло разрушение двух цилиндров, поршней и шатуна. Эксперты предположили, что причиной могла послужить заправка авто некачественным бензином с высоким содержанием железа.

«Водитель имеет право предъявить требования к АЗС, но, по моему опыту, что-либо доказать обычно не удаётся», – заявил юрист Алексей Аржанников.

Двигатель полностью уничтожен и ремонту не подлежит, необходима только полная его замена. При этом сотрудники дилера в беседе с Еленой допустили, что обратятся на завод-изготовитель с вопросом, сможет ли производитель взять на себя финансовые затраты. Проценко рассчитывает на полное возмещение убытков, поскольку, по её словам, её вины как пользователя в инциденте нет. В противном случае женщина намерена подавать в суд.

Доказать, что двигатель развалился из-за некачественного бензина, будет проблематично, заявили журналистам «АиФ-Новосибирск» в пресс-службе сети СТО FitService. Для этого придётся проанализировать заправку авто за продолжительный промежуток времени, определить АЗС с некачественным топливом, выявить конкретную партию, подтвердить выводы экспертизами.

Другое дело, если удастся связать поломку с одной конкретной заправкой некачественным бензином, отметил юрист Алексей Аржанников. Также благоприятным исходом для Проценко специалист назвал выявление дефекта, возникшего в связи с нарушениями при изготовлении автомобиля: компания либо удовлетворит требования водителя добровольно, либо их удовлетворит суд.

В случае, когда случается поломка автомобиля без видимых на то причин и возникает угроза жизни и здоровью водителя, то производитель вправе отозвать партию проданных машин для их детального изучения, заявил журналистам Сиб.фм руководитель новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России Вячеслав Ашурков.

«Такое решение принимает генеральное представительство производителя автомобилей в России, но только если такой дефект был выявлен не единожды», – пояснил эксперт.

Ашурков добавил, что в последние годы двигатели машин премиальных марок становятся всё более «одноразовыми». Владельцы таких авто, по его словам, стараются избавляться от машин по истечении их гарантийного срока. Гарантийный срок вышедшего из строя Mercedes уже истёк.